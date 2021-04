"Za nami sesja z charakterystyczną niższą poniedziałkową zmiennością, bez danych makroekonomicznych. W Europie widać wzrosty, a na tle naszych zachodnich sąsiadów WIG20 radził sobie nawet lepiej. Jeśli chodzi o dłuższy termin, WIG20 od drugiej połowy stycznia pozostaje w wąskim zakresie wahań. W ostatnim tygodniu indeks odbił się od wsparcia na 1.960 pkt., ale dopóki nie wybije się ponad 2.015 pkt. scenariuszem bazowym pozostaje ruch boczny" - powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik.

Analityk zwrócił uwagę na blisko 2 proc. wzrost kursu KGHM. Przy drugich obrotach na rynku (65 mln zł), dotarł do 204,6 zł i jest najwyżej od dwóch miesięcy.

KGHM rośnie dzięki zwyżkom cen miedzi

"Jeśli chodzi o poszczególne spółki z WIG20 to wzrosty wspierane były przez KGHM, którego kurs zwyżkował dzięki rekordowym cenom miedzi. Ceny surowca pokonały zeszłotygodniowe szczyty i są blisko 10-letnich maksimów. Perspektywy dla dalszego wzrostu cen są dobre, co może nadal wspierać KGHM. Ponadto kurs spółki miedziowej jest bardzo blisko poziomów, których pokonanie wygeneruje nowe techniczne sygnały wzrostowe" - ocenił

Przez większą część notowań na GPW WIG20 pozostawał w okolicy swojego poziomu odniesienia. Wyraźne wzrosty rozpoczęły się po godz. 15.30, kiedy to w USA indeksy rosły na otwarciu po ok. 0,3 proc.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 zwyżkował o 0,93 proc. do 2.005,1 pkt., WIG szedł w górę o 0,63 proc. do 59.731,04 pkt., mWIG40, jako jedyny, tracił 0,09 proc. do 4.402,96 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,35 proc. do 19.279,13 pkt.

Największe obroty na akcjach CD Projektu

Obroty na GPW wyniosły blisko 0,9 mld zł, z czego 642 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (117 mln zł) oraz KGHM (65 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zwyżkował o 0,2 proc. W USA technologiczny Nasdaq rósł o 0,6 proc., a S&P 500 szedł w górę o 0,3 proc.

Choć w połowie sesji większość indeksów sektorowych na GPW zniżkowała, to na zamknięciu nad kreską znalazło się 8 z 15 benchmarków. Wzrostom przewodziły spółki odzieżowe - w górę o 3 proc. do najwyższego poziomu od końca września 2019 r.

Wyraźnie, bo o 2,5 proc., rosły także spółki spożywcze. Zwyżkowały głównie podmioty ukraińskie, których indeks zyskał 3,2 proc.

Najmocniej - po ok. 3 proc. - zniżkowali producenci gier i leków.

W WIG20 najmocniej rósł Mercator Medical - w górę o 6,4 proc. do 271,2 zł, przy trzecich obrotach na GPW (64 mln zł). Stefanik ocenił, iż trwa korekta po ostatnich mocnych spadkach. To druga rosnąca sesja Mercatora, po wcześniejszych ośmiu sesjach przeceny. Analityk dodał, że najbliższym wsparciem dla notowań jest poziom 260 zł.

Mocno rosło także Dino - w górę o 5 proc. do 256,4 zł.

Spółki odzieżowe, których indeks w ujęciu sektorowym wzrósł najmocniej na GPW, rosły odpowiednio o 2 proc. w przypadku CCC i o 4 proc. w przypadku LPP. Jak zauważył Stefanik, notowania LPP pokonały tym samym kilka poprzednich szczytów i znalazły się na najwyższym poziomie od września 2018 r. - 9.240 zł. Najbliższym oporem są okolice 9.500 zł

Z kolei najmocniej tracił CD Projekt - cena akcji poszła w dół o 1,3 proc., obniżając ponad 2-letnie minimum do 168,98 zł.

W gronie małych i średnich spółek dwucyfrowe wzrosty odnotowały Serinus Energy - w górę o 19 proc., XTB - o 12 proc. i BoomBit - o 11 proc.

XTB podało szacunkowe wyniki, po których kurs wzrósł do 18,18 zł, przy jednych z najwyższych obrotów na GPW (35 mln zł). Zysk netto grupy w pierwszym kwartale 2021 r., według szacunków, wyniósł 89,1 mln zł, a przychody 186,7 mln zł. Firma pozyskała rekordową liczbę nowych klientów, tj. 67,2 tys., o 75 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2020 roku.

W przypadku BoomBitu analitycy Trigon DM, w raporcie z 23 kwietnia, podwyższyli cenę docelową akcji do 35,5 zł z 25,4 zł wcześniej, podtrzymując rekomendacje "kupuj". Na zamknięciu kurs wynosił 29,4 zł.

Z kolei Serinus, rosnąc najmocniej na GPW, odrobił część ostatnich spadków, w ramach których w kwietniu stracił ok. 30 proc.

Mocno wzrósł także kurs AB - w górę o blisko 8 proc., wyznaczając nowe maksimum na 51,8 zł.

W mWIG40 przeważyły spadki, którym przewodziły Biomed-Lublin - o 6,1 proc. i OncoArendi Therapeutics - o 5 proc.

W gronie małych firm najmocniej zniżkował Mabion - o 4,5 proc.