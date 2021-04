Autorzy raportu IPO Watch Europe zwrócili uwagę, że w pierwszym kwartale tego roku na giełdzie w Warszawie odnotowano osiem pierwotnych ofert publicznych (IPO) wobec trzech w analogicznym okresie ubiegłego roku. "Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w pierwszym kwartale (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła aż 1,8 mld zł, z czego 1,7 mld zł (371,8 mln euro) przypadło na IPO producenta gier mobilnych Huuuge Games" - wskazano w informacji prasowej PwC. Był to drugi po Allegro.eu największy debiut na polskiej giełdzie od 2018 r.

Eksperci zwrócili uwagę, że Huuuge Games znalazła się wśród 15 największych IPO w Europie w pierwszym kwartale 2021 r. "Drugim debiutem odnotowanym na rynku głównym było IPO spółki z sektora e-commerce Answear.com, która pozyskała 80,5 mln zł (17,9 mln euro)" - przypomniano. Dodano, że w pierwszym kwartale 2021 r. odnotowano też dwa przejścia z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy.

"Na Alternatywnym rynku NewConnect niezmiennie dominują spółki z branży technologicznej. Wśród sześciu debiutantów największą ofertę uplasowała spółka Genomtec – wartość oferty wyniosła 8,0 mln zł (1,8 mln euro)" - zaznaczono w raporcie. Zaraz po niej uplasowały się spółki z sektora gier: United Label, Simteract, Incuvo oraz Kool2Play.

Według cytowanego w informacji Bartosza Margola z PwC, aktywność na warszawskim parkiecie w ostatnich kwartałach oraz zapowiadane na rok 2021 r. debiuty wskazują, że urodzinowy rok GPW może okazać się jednocześnie czasem powrotu do czołówki europejskich parkietów.

Eksperci PwC przypomnieli, że do KNF trafiły m.in. prospekty emisyjne Emitel, Cavatina Holding, Shoper oraz wracający po przerwanej jesienią ofercie publicznej Canal+ Polska. Ich zdaniem kolejne oferty – zakończona już Captor Therapeutics (spółki z sektora biotechnologii) czy zaplanowane w kwietniu IPO dostawcy rozwiązań komunikacyjnych Vercom – dowodzą dużego zainteresowania inwestorów oraz samych emitentów.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w pierwszym kwartale br. to 22,6 mld euro. Nie tylko znacząco wzrosła w porównaniu do 1,2 mld euro analogicznego okresu poprzedniego roku, ale przekroczyła wartość ofert przeprowadzonych w całym 2020 r. (20,3 mld euro). Na europejskich parkietach zadebiutowało 86 spółek wobec 16 w pierwszym kwartale 2020 roku.

Podano, że w sześciu przypadkach wartość IPO przekroczyła barierę 1 mld euro, a największą transakcję w Europie (i trzecią w ujęciu globalnym) w pierwszym kwartale 2021 r. przeprowadziła spółka InPost SA, polski operator paczkomatów, który zadebiutował na giełdzie w Amsterdamie z ofertą o wartości 3,2 mld euro. W trójce największych transakcji w Europie znalazły się również dwie niemieckie spółki Vantage Towers AG oraz AUTO1 Group SE, które przeprowadził IPO o odpowiednio 2,0 mld euro oraz 1,8 mld euro.

"Niekwestionowanym liderem rynku pod względem aktywności IPO pozostaje giełda w Londynie (21 debiutów o łącznej wartości 8,4 mld euro) wyprzedzając Euronext Amsterdam (4 IPO o łącznej wartości 4,7 mld euro)" - zaznaczono.

Raport IPO Watch Europe obejmuje debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. Został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.