Zysk operacyjny wyniósł 40,79 mln zł wobec 25,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 87,1 mln zł w 2020 r. wobec 71,22 mln zł rok wcześniej.

"Nie ukrywamy, że z uwagi na pandemię COVID-19 zeszły rok był okresem dużych wyzwań jeśli chodzi o zarządzanie firmą i prowadzenie biznesu. Dlatego tym bardziej jesteśmy dumni z wyników które wypracowaliśmy, czyli najwyższych w historii spółki przychodów, bardzo wysokiego zysku operacyjnego i netto oraz rekordowych zasobów finansowych" - powiedział prezes Przemysław Marszał, cytowany w komunikacie.

Spółka wykazała w 2020 roku 87,1 mln zł sprzedaży, czyli 22,3% więcej niż w 2019 roku i 6,1% więcej niż w najlepszym, jak do tej pory, 2018 roku gdy swoje premiery miały gry "Frostpunk" i "Moonlighter", podkreślono.

"Na koniec grudnia, mimo szybko rosnących nakładów na nowe gry własne i z wydawnictwa, mieliśmy ulokowane na kontach bankowych bądź w bezpiecznych instrumentach finansowych, 96,13 mln zł. Kwota była o 16,9% większa niż rok wcześniej. Dodając do tego należności handlowe rzędu 11,6 mln zł, łączne zasoby finansowe spółki na koniec 2020 roku wynosiły już 107,7 mln zł. Nigdy, w naszej przeszło 10-letniej historii, nie były one tak duże" - dodał prezes.

W jego ocenie, solidne wyniki finansowe za 2020 rok to konsekwencja skutecznej monetyzacji portfolio gier własnych, czyli "Frostpunka" i "This War of Mine".

"Szczególnie zadowoleni jesteśmy ze sprzedaży 'Frostpunka' oraz płatnych dodatków do tej gry wydanych w ramach tzw. Season Pass. Świadczy to bardzo pozytywnie o sile stworzonego przez nas IP, które wciąż rozwijamy. Nie zaspokaja to bynajmniej naszych apetytów ale dodatkowo motywuje do zwiększenia wysiłków i nakładów w rozwój tej części biznesu 11 bit studios" - podkreślił Marszał.

Według prezesa, wdrażane w ostatnich miesiącach istotne zmiany organizacyjne dodatkowo wzmacniające fundamenty spółki pozwolą na skokowy wzrost skali jej działalności.

"Przygotowujemy się do tego bardzo starannie zatrudniając najlepszych na rynku specjalistów, nie tylko do zespołów deweloperskich, co nie jest łatwe z uwagi na trwającą pandemię COVID-19. Obecnie nasza załoga liczy już ponad 170 osób i szybko rośnie. Cel, żeby do końca 2021 roku liczba zatrudnionych przekroczyła 200 osób, wydaje się być w naszym zasięgu" - podsumował.

11 bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

