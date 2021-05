Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 434 punkty, czyli 1,29 proc., do 34.021,45 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 1,22 proc., do 4.112,50 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,72 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.124,99 pkt.

Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA, powiedział, że spodziewa się, że inwestorzy będą kupować na dołku.

"Może być za wcześnie, aby powiedzieć, że jesteśmy gotowi na korektę. Musimy trochę zmusić byki do walki” - powiedział Stovall.

Keith Lerner, główny strateg rynkowy w Truist, spodziewa się, że rynek byka będzie się jeszcze utrzymywał.

"Inwestorzy, którzy są niedoważeni w akcjach, powinni szukać okazji przy rynkowej słabości i stać się bardziej agresywni" - powiedział Lerner.

Akcje spółek technologicznych, które były pod presją w tym tygodniu, odrabiały w czwartek część strat. Akcje Facebooka rosły 1,5 proc., Apple zwyżkował o 2 proc., a Microsoft znalazł się na plusie 2,5 proc.

Akcje Tesli spadły 3 proc. Producent samochodów elektrycznych kończył dzień spadkami przez ostatnich 11 na 13 sesji.

Alibaba spadał o 3 proc. Spółka w ostatnim kwartale zanotowała zysk 10,32 juana na akcję (1,58 USD) w porównaniu z szacowanymi 11,12 juana na akcję.

Akcje Vroom szły w górę o 11 proc. po tym, jak spółka odnotowała mniejszą niż oczekiwano stratę w I kwartale.

BJ's Wholesale Club rósł o 7 proc. JPMorgan podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „neutralnie”.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w kwietniu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 6,2 proc. Oczekiwano +0,3 proc. i +5,9 proc.

„Wszystko to sprowadza się do tego, że rynek uważa, że Fed będzie musiał zrobić coś z inflacją wcześniej, niż przewidywano. Wydaje się, że nie dojdzie do trwałego załamania na rynku z tego powodu. Jesteśmy teraz w bardziej zmiennym okresie, w którym możemy zobaczyć wahania w jedną lub drugą stronę” - powiedziała Victoria Fernandez, główna strateg rynkowa w Crossmark.

W środę Departament Pracy USA podał, że ceny konsumpcyjne w kwietniu wzrosły o 0,8 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 4,2 proc. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +3,6 proc. rdr.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 553 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 490 tys. wobec 566 tys. poprzednio, po korekcie z 498 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 3,66 mln w tygodniu, który skończył się 1 maja. Analitycy oczekiwali 3,655 mln wobec notowanych poprzednio 3,651 mln, po korekcie z 3,69 mln. (PAP)