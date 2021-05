Na Comex w Nowym Jorku miedź zniżkuje o 1,46 proc. do 4,6205 USD za funt.

Mocne zwyżki cen miedzi, od jakich rozpoczął się ten tydzień - w poniedziałek w trakcie sesji miedź na LME osiągnęła rekord: 10.747 USD za tonę - przeszły teraz z "miękką fazę", a analitycy wskazują, że ożywienie cen tego metalu chwilo się zatrzymało.

Zaniepokojenie inwestorów rosnącą inflacją nie zachęca ich do zakupów surowców.

W czwartek podano w USA, że ceny produkcji w kwietniu wzrosły o 0,6 proc. mdm, podczas gdy oczekiwano ich wzrostu o 0,3 proc. To budzi obawy, że Fed może być zmuszony do ograniczenia działań stymulujących wzrost gospodarczy w USA.

Jednak argumenty dotyczące notowań miedzi w średnim okresie pozostają solidne, biorąc pod uwagę ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych i Europie, wykorzystanie metalu w technologiach związanych z "zieloną" energią oraz fakt, że na razie amerykańska Rezerwa Federalna nie zamierza odchodzić od swoich programów wspierania gospodarki.

Analitycy Citigroup Inc. szacują, że cena miedzi wzrośnie do 12.000 USD za tonę w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Eksperci Bank of America Corp. oceniają zaś, że w nadchodzących latach ceny miedzi mogą wzrosnąć do 20.000 USD za tonę.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zniżkowała o 104 USD do 10.342 USD. (PAP Biznes)