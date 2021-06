Wniosek PZ Cormay dotyczący projektu "Opracowanie nowatorskiego odczynnika do oznaczania stężenia ludzkiej prokalcytoniny z wykorzystaniem aptamerów oraz cząsteczek lateksowych, przeznaczonego do diagnozowania koinfekcji bakteryjnych oraz prognozowania przeżywalności pacjentów z COVID-19" został zakwalifikowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania, podała spółka.

Koszt projektu szacowany jest na 2 826 139,31 zł, a kwota dofinansowania ma wynieść 1 610 811,69 zł i odpowiada kwocie, o którą wnioskowała spółka, podkreślono. PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.