Allegro uruchamia nową usługę logistyczną - One Fulfillment by Allegro, która obejmuje przechowywanie, pakowanie i dostawę towarów, a także obsługę klienta podczas całego procesu dostawy, podała spółka. Allegro uruchamia swoja usługę logistyczną w A2 Warsaw Park. W nowym magazynie Allegro do końca 2022 roku zatrudnienie znajdzie docelowo 1200 pracowników.

Reklama Sprzedawcy, którzy zdecydują się z skorzystać z nowej usługi będą mogli zaoferować swoim klientom nie tylko szeroki wybór metod dostawy w atrakcyjnych, wynegocjowanych przez Allegro cenach, ale przede wszystkim zapewnią im dostawę przesyłki już następnego dnia po zakupie lub nawet tego samego dnia, podkreślono. "Dzięki usłudze One Fulfillment planujemy jeszcze bardziej skrócić czasy dostaw, obniżyć koszty i poprawić przewidywalność dla klientów. Klienci docelowo będą mogli także dokonać zakupu od wielu sprzedawców z jednego centrum magazynowego, a zamówienie zostanie wysłane jedną paczką, co jest zarówno bardziej ekonomiczne, jak i ekologiczne" - powiedział business development officer w Allegro Grzegorz Czapski, cytowany w komunikacie. "Tym samym sprzedawcy będą mogli podnieść atrakcyjność swoich ofert i istotnie zwiększyć sprzedaż. Nowa usługa pozwoli im przeznaczyć czas i zasoby - poświęcane dotychczas na logistykę - na to, co najważniejsze, czyli pozyskiwanie atrakcyjnych produktów, ich dobrą prezentację na platformie i profesjonalną obsługę klienta. Sprzedawcy utrzymają wysoką jakość dostaw nawet podczas szczytów sprzedażowych i nie będą musieli sami inwestować w profesjonalne magazyny oraz ich wyposażenie" - dodał. Obecnie już ponad 80% zamówień składanych na Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni i czasy dostaw dynamicznie przyspieszają, wskazano w materiale. Allegro uruchamia swoja usługę logistyczną w A2 Warsaw Park, gdzie dysponuje powierzchnią 36 500 m2. Niemal 2 800 m2 stanowią biura i przestrzeń wypoczynku dla pracowników. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna Magazynu Allegro z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 m2, podano także. "W nowym magazynie Allegro do końca 2022 roku zatrudnienie znajdzie docelowo 1200 pracowników. Dbając o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, Allegro zapewniło w obiekcie właściwie rozplanowane i duże przestrzenie, co umożliwia zachowanie odpowiedniego dystansu w czasie pandemii COVID-19. Z tego też względu połączyliśmy odpowiednie zarządzanie zmianami pomiędzy zespołami z zapewnieniem wszelkich rekomendowanych środków bezpieczeństwa zgodnie z najlepszymi wzorcami" - czytamy dalej w komunikacie. Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. (ISBnews)