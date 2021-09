Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,68 proc., do 34.814,39 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,85 proc., do 4.480,70 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,82 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.161,53 pkt.

Według danych Fundstrat, indeks S&P 500 w tym roku ciągle rośnie, zaliczając spadek poniżej 50-dniowej średniej kroczącej tylko raz.

„Dotarcie do połowy cyklu zwykle wiąże się z korektą indeksu. Może to nastąpi w tym tygodniu, może za miesiąc. Nie sądzę jednak, abyśmy skończyli ten rok z tą 50-dniową średnią kroczącą” – powiedział Mike Wilson, dyrektor ds. inwestycji w Morgan Stanley.

"Pomimo obaw o ostatnie spowolnienie tempa cyklu ekonomicznego i biznesowego, pozostajemy przekonani, że silny wzrost jest przed nami, a aktywność w gospodarce jest skazana na odbudowanie się. Pozostajemy pozytywni co do perspektyw akcji, spodziewamy się, że S&P 500 osiągnie poziom 4700 pkt. do końca tego roku i przekroczy 5000 pkt. w przyszłym roku na bazie lepszych od oczekiwań wyników spółek" - uważa strateg JPMorgan Dubravko Lakos-Bujas.

Podczas środowej sesji na Wall Street akcje kasyn szły w dół, ponieważ rząd Makau chce zwiększyć kontrolę regulacyjną nad kasynami, a chińskie władze ogłosiły nowe restrykcje wobec nawrotu pandemii Covid-19. Las Vegas Sands spadał o 9 proc., Wynn Resorts zniżkował 10 proc., a ośrodki MGM traciły 3 proc.

ExxonMobil rósł o 3 proc., a Chevron o 2 proc. w związku ze wzrostem cen ropy do najwyższego poziomu od początku sierpnia.

Apple spadał o 1 proc. Koncern zaprezentował we wtorek nową generację swojego firmowego telefonu, iPhone 13. Podczas konferencji zapowiedziano też premiery nowych wersji tabletów iPad oraz smartwatcha Apple Watch Series 7.

Microsoft zyskał około 1 proc. Spółka ogłosiła podniesienie dywidendy do 62 centów na akcję z 56 centów oraz program skupu akcji własnych za 60 mld USD.

Weber szedł w górę o 4 proc. Spółka podała, że sprzedaż rok do roku wzrosła o 19 proc.

Produkcja przemysłowa w USA w sierpniu wzrosła o 0,4 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano +0,5 proc. mdm, wobec +0,8 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,9 proc.

Przetwórstwo przemysłowe w USA wzrosło o 0,2 proc. mdm. Prognozowano +0,4 proc., wobec +1,6 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z +1,4 proc.

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w sierpniu o 2,5 proc. rdr. Analitycy spodziewali się wzrostu sprzedaży o 7,0 proc., po wzroście w poprzednim miesiącu o 8,5 proc.

„Do tej pory rynki dość poważnie nie doceniały skali spowolnienia wzrostu w Chinach w drugiej połowie roku. Władze będą trzymać się swojego podejścia do tych krótkoterminowych problemów, aby szukać długoterminowych zysków i prawdopodobnie utrzymają swoje działania wobec firm” - powiedział Lu Ting, główny ekonomista ds. Chin w Nomura Holdings.

W Wielkiej Brytanii ceny konsumpcyjne w sierpniu w ujęciu rdr wzrosły o 3,2 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu o 2,9 proc., po zwyżce poprzednio o 2,0 proc. To najmocniejszy wzrost inflacji na Wyspach od marca 2012 r., co zwiększa presję na Bank Anglii (BoE), aby powstrzymał swoje bodźce dla gospodarki.

„Kluczowym pytaniem dla inwestorów jest to, w jaki sposób odczyt wpłynie na termin pierwszej podwyżki stóp procentowych. Bank będzie niechętnie podejmował działania, dopóki nie będzie również pewien, że gospodarka jest w dobrym stanie. Wobec rosnącej inflacji i zwyżkujących płac, wydaje się, że BoE będzie jednym z pierwszych głównych banków centralnych, który podniesie stopy procentowe w przyszłym roku” - powiedział Hugh Gimber, strateg ds. rynku globalnego w JP Morgan Asset Management.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 225,81 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 4,65 mln.

W USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 2.652 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 159.553 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 41,37 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 663.934.