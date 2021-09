"Uwagę na piątkowej sesji zwróciły podwyższone obroty, co związane było z wygasaniem instrumentów pochodnych na WIG20. W perspektywie kolejnego tygodnia istotny jest wzrost wartości dolara - Dollar Index z dużym impetem pokonał poziom 93 pkt., co pogarsza perspektywy surowców i rynków akcji zaliczanych do emerging markets. Wzrosły też rentowności polskich 10-letnich obligacji i wydaje się, że na dłużej zadomowiły się powyżej 2 proc. To wskazuje, że otoczenie nie sprzyja wzrostom na krajowym rynku akcji, być może w przyszłym tygodniu czeka nas cofnięcie" - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski.

Na wynik piątkowych notowań największy wpływ miało rozpoczęcie handlu w USA, gdzie indeksy S&P500 i Nasdaq Comp. zaczęły notowania 0,1-0,2 proc. na minusie. Pierwsze minuty notowań przyniosły pogłębienie spadków na Wall Street. Kiedy GPW kończyła notowania S&P 500 zniżkował ok. 0,6 proc., a Nasdaq Comp. spadał o 0,7 proc. Spadkowy początek sesji w USA sprawił, że WIG20, który większość notowań spędził w konsolidacji między 2.345 i 2.355 pkt., w ciągu godziny stracił ponad 20 pkt.

Ostatecznie na zamknięciu, które wypadło w pobliżu dziennego minimum, WIG20 spadł o 1,0 proc. do 2.333,01 pkt. Indeks zakończył sesję na najniższym poziomie we wrześniu, oddalając się od 3-letniego maksimum z początku miesiąca na 3,6 proc.

Także główne rynki europejskie nie pomogły GPW - na większości dominowały spadki. Kiedy kończyły się notowania w Warszawie, niemiecki DAX zniżkował o 1,1 proc.

Pozostałe główne indeksy GPW również zakończyły piątkową sesję spadkami, choć najmocniejszy ostatnio mWIG40 znalazł się na minusie dopiero na fixingu kończącym notowania. WIG zniżkował o 0,8 proc. do 71.107,64 pkt., mWIG40 spadł o 0,3 proc. do 5.349,37 pkt., a sWIG80 po zniżce o 0,6 proc. zamknął piątek na poziomie 21.420,57 pkt.

Liderem GPW w mijającym tygodniu był mWIG40, który zyskał w ciągu tygodnia 1,3 proc., poprawiając w poniedziałek, wtorek i środę 14-letnie maksimum. Liderem wzrostów był Mabion - notowania działającej w sektorze ochrony zdrowia spółki poszły w górę ponad 30 proc. w ciągu tygodnia.

W piątek obroty akcjami przekroczyły 2,2 mld zł, z czego 1,83 mld zł przypadło na firmy z WIG20. Duża część obrotów miała miejsce na fixingu zamykającym notowania, co było spowodowane zamykaniem pozycji, w związku z wygasaniem instrumentów pochodnych. W efekcie obroty akcjami 9 spółek przekroczyły 100 mln zł. Liderem był CD Projekt (210,6 mln zł), wyprzedzając KGHM (193,8 mln zł) i PKN Orlen (185,7 mln zł).

Spośród 15 indeksów branżowych 10 zakończyło sesję na minusie, a ponad 2-proc. spadek zanotował WIG-Telekomunikacja. Dwa indeksy - WIG-Leki i WIG-Media - zyskały ponad 2 proc.

W WIG20 wzrostem o ponad 2 proc. wyróżniły się akcje JSW i Allegro, ale generalnie notowania największych spółek rządziła podaż. Na minusie sesję zakończyło 16 firm, w tym Cyfrowy Polsat, PKO BP i Pekao straciły ponad 2 proc.

Uwagę Sobiesława Kozłowskiego zwróciły notowania Mercatora, które w trakcie sesji znajdowały się nawet 3 proc. na plusie, ale zakończyły piątek spadkiem o 1,3 proc. do 166,1 zł.

"Kurs nie zdołał pokonać oporu w okolicach 170 zł, co może oznaczać powrót do trendu spadkowego. Top Glov, największy producent rękawic medycznych na świecie, poinformował przy okazji publikacji wyników, że spodziewa się w tym roku 18-proc. wzrostu produkcji rękwic i spadku cen o 16 proc. To sprawia, że perspektywy Mercatora nie wyglądają najlepiej" - zwrócił uwagę Kozłowski.

W mWIG40, który przez większość notowań utrzymywał się na niewielkim plusie, liderem wzrostów był Mabion. Kurs akcji wzrósł o 8,1 proc. do 77,7 zł i znalazł się na najwyższym poziomie od trzech miesięcy. W czwartek w trakcie sesji spółka podała, że pierwsze podanie leku MabionCD20 pacjentowi w ramach badania klinicznego planowanego jest na IV kw. 2021 roku. Mabion poinformował także, że prace związane z transferem procesu produkcji szczepionki amerykańskiej firmy Novavax przeciw COVID-19 zostały zakończone i Mabion jest gotowy do rozpoczęcia produkcji w skali komercyjnej.

W gronie liderów wzrostów w mWIG40 znalazły się także Asbis i Famur, których akcje poszły w górę po ponad 4 proc. Asbis zakończył sesję na poziomie 27,25 zł, poprawiając historyczny rekord z początku sierpnia o 5 groszy.

Po publikacji wyników poniżej konsensusu liderem spadków w mWIG40 była Amica. Notowania spadły o 4,4 proc. do 151,8 zł, najniższego poziomu od ponad miesiąca. Spółka podała w raporcie, że w II kw. 2021 r. miała 21,1 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy j.d. Wynik był o 17,9 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes i 9,1 proc. niższy niż przed rokiem.

Z kolei po nieco wyższych od oczekiwań wynikach o 4,8 proc. poszły w górę notowania Archicomu, osiągając na zamknięciu 21,50 zł. Spółka podała, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy j.d. wyniósł w II kw. 2021 r. 3,3 mln zł, podczas gdy analitycy oczekiwali wyniku na poziomie 3 mln zł. Jednocześnie wypracowany zysk był 92 proc. niższy niż rok wcześniej.

"Do końca września czeka nas wysyp raportów finansowych spółek, w tym ok. 50 poda rezultaty za I półrocze i II kwartał 30 września. Reakcje na wyniki czasem bywają gwałtowne" - zwrócił uwagę Kozłowski.

Pod względem skali wzrostu Archicom ustąpił w sWIG80 jedynie Kogeneracji i Trakcji, których kursy zwyżkowały po ponad 5 proc.

Największe obroty w sWIG80 (12,7 mln zł) zanotowała Bogdanka, której notowania spadły o 4,5 proc. do 37,75 zł.