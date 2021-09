Reklama

"Zakres uzgodnionych zmian obejmuje m.in.:

a) odłożenie w czasie możliwości wezwania spółki przez menadżerów do nabycia posiadanych przez nich akcji Helios S.A. (opcja put) w ten sposób, że:

(i) do dnia 31 grudnia 2022 r. opcja put, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, obejmie maksymalnie 7,5% akcji menadżerów;

(ii) do dnia 30 czerwca 2024 r. opcja put, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, obejmie maksymalnie 20% akcji menadżerów, oraz

b) odłożenia w czasie uprawnienia spółki do wezwania menadżerów do sprzedaży posiadanych przez nich akcji Helios S.A. (opcja call) w ten sposób, że opcja call będzie mogła być wykonana najwcześniej od dnia 1 lipca 2025 r., z zastrzeżeniem określonych wyjątków" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo cena wykupu ok. 58% akcji nabywanych w ramach opcji put od menadżerów w okresie do dnia 30 czerwca 2025 r. ustalona zostanie w oparciu o wyniki Helios za lata obrotowe 2018 i 2019. W pozostałym zakresie, a od dnia 1 lipca 2025 r. - w odniesieniu do wszystkich akcji - podstawą obliczenia ceny akcji w ramach opcji put oraz opcji call będzie wynik Helios za dwa ostatnie lata obrotowe, wskazano również.

Agora posiada 91,4% udziałów w Helios. Pozostałe udziały należą do menadżerów.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)