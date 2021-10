Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,92 mln zł wobec 5,69 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,86 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 3,6 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze 2021 było bardzo dobrym okresem dla All in! Games zarówno pod względem finansowym, jak i zrealizowanych projektów. Otwierający rok kwartał był rekordowy pod względem przychodów, a w drugim kwartale spółka zanotowała najlepszy miesiąc (czerwiec) pod względem sprzedaży nie uwzględniającej 'Ghostrunnera'. Porównując z podobnym okresem rok wcześniej, widać bardzo znaczące zwiększenie kapitałów, zdecydowany spadek zobowiązań, 9-krotny wzrost przychodów, a także pojawienie się zysku netto na poziomie 5,3 mln (wobec straty w I półroczu 2020)" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

Jak podkreślono, I poł. br. obfitowała w wiele istotnych wydarzeń - spółka sprzedała IP "Ghostrunnera" za 5 mln euro, spłaciła przedterminowo zdecydowaną większość zadłużenia (pożyczki i obligacje) w kwocie 34 mln, czy też nawiązała współpracę z QubicGames w zakresie wsparcia przy sprzedaży gier na Nintendo Switch. Wydała również "Paradise Lost" (12 tys. sprzedanych kopii w 4 dni od premiery), nawiązała współpracę z ARP Games i wydała "Lumberhill" na PC, zrealizowała premierę eksperymentalnej produkcji z pogranicza gier i świata muzyki - "Of Bird and Cage" (PC), a także kontynuowała wsparcie dla najlepiej sprzedających się gier ze swojego portfolio, czyli "Ghostrunnera" i "Tools Up!" (DLC). All in! Games uczestniczyło również w jednym z najbardziej prestiżowych eventów branżowych, E3, gdzie prezentowało swoje największe produkcje.

"Spółka utrzymuje bardzo wysokie tempo rozwoju, na rynek trafiają ciekawe i dopracowane produkcje, a portfolio poszerza się o kolejne atrakcyjne tytuły. Do istotnych zdarzeń po dniu bilansowym możemy zaliczyć premierę 'Chernobylite', która była w przedsprzedaży do 28 lipca i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mediów oraz graczy (łącznie 200 tys. sprzedanych sztuk). Kolejnym tytułem, który zakończył swoją przedsprzedaż po dacie bilansu była też bardzo dobrze oceniana 'Arboria'. Natomiast 'Fort Triump' pojawił się w wersjach na konsole. Tuż przed publikacją raportu półrocznego All in! Games wydało również 'Chernobylite' na PS4 i Xbox One oraz 'Ghostrunnera' na konsole najnowszej generacji. Te działania, a także inne planowane aktywności marketingowe na trzeci i czwarty kwartał 2021 sprawiają, że z optymizmem patrzymy na resztę roku" - czytamy także.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

