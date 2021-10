Reklama

Paczkomaty InPost trafią przed sklepy Tesco na terenie całej Wielkiej Brytanii jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, umożliwiając kupującym odbieranie i wysyłanie paczek oraz ich proste zwracanie w trakcie zakupów w supermarketach, podano.

"To kolejny krok w dynamicznym rozwoju naszej sieci Paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Dzięki współpracy z Tesco przekroczymy liczbę 2 500 Paczkomatów w UK. Na rynku brytyjskim chcemy być liderem w zakresie dostaw paczkomatowych. Dlatego do końca 2021 roku planujemy mieć 3 000 Paczkomatów w UK, a na koniec 2024 ponad 10 000. Rozwój międzynarodowej sieci Paczkomatów InPost jest naszym priorytetem - już teraz jesteśmy liderem w Europie i chcemy szybko umacniać swoja pozycję na wielu rynkach równolegle" - powiedział prezes InPost International Michael Rouse, cytowany w komunikacie.

Sieć Paczkomatów InPost po osiągnięciu pełnej operacyjności we wszystkich planowanych lokalizacjach przy sklepach Tesco wyeliminuje 250 000 tradycyjnych dostaw kurierskich na ostatniej mili i zaoszczędzi do 730 ton emisji dwutlenku węgla rocznie. Pomoże to zmniejszyć ruch drogowy, wpływając na jakość i komfort życia społeczności lokalnych, zakończono.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

