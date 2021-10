Reklama

"Nowa strategia 4P opiera się na ambicji rozwoju przy wykorzystaniu synergii pomiędzy dwoma istniejącymi filarami: papierem i celulozą oraz nowymi inwestycjami w opakowania i energię, aby osiągnąć trwale wyższą rentowność i dywersyfikację biznesową grupy" - czytamy w prezentacji.

W ramach realizacji strategii czterech filarów, grupa zainwestuje w dwa nowe obszary biznesowe, w których kluczową rolę odgrywają zrównoważony rozwój i zasoby odnawialne - opakowania i energia.

"Łączna wartość inwestycji w latach 2022-2030 we wszystkich czterech filarach planowana jest na ponad 1,5 mld zł, z czego na nowe obszary działalności przeznaczone zostanie ok. 40% tej kwoty" - czytamy także.

Według szacunków, przychody grupy wzrosną o 25% do 2030 roku, EBITDA wzrośnie o około 70% wobec wyników osiągniętych w 2021 roku, zaś marża EBITDA osiągnie 15% do 2030 roku.

Jak zaznaczono, nowa strategia oznacza zmianę w kierunku bardziej zdywersyfikowanej i rentownej struktury biznesu.

"Szacuje się, że w 2030 roku nowe filary biznesu Grupy, jakimi są opakowania i energia, będą stanowić około 25% przychodów. Produkcja celulozy oraz papieru graficznego, który nadal pozostanie istotną częścią działalności będą stanowić odpowiednio 29 i 46% udziału w przychodach. Strategia oparta na czterech filarach przewiduje inwestycje w obszary oparte na naturalnych zasobach odnawialnych, które łączą się z dotychczasowym doświadczeniem Arctic Paper. Razem, te cztery filary zapewnią bardziej zrównoważony rozwój przy zmiennych cyklach biznesowych oraz lepsze marże i wyższą rentowność" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że wprawdzie rynek papieru graficznego ma ograniczony potencjał wzrostu, lecz popyt na celulozę, innowacyjne rozwiązania opakowaniowe oraz zieloną energię będzie nadal rósł ze względu na szybki rozwój rynku e-commerce, rezygnację z tworzyw sztucznych na rzecz bardziej zrównoważonych rozwiązań, rosnące ceny energii i uprawnień do emisji CO2.

"Produkcja papieru premium pozostanie jednym z naszych podstawowych obszarów działalności. Wraz z produkcją celulozy, dzięki naszemu zaangażowaniu kapitałowemu w Rottneros, te dwa obszary biznesowe stanowią skuteczne zabezpieczenie na niestabilnych rynkach, ale musimy rozwijać się i zwiększać nasze marże. Nowa strategia 4P na rok 2030 wskazuje drogę dla przyszłej Grupy" - powiedział prezes Arctic Paper Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

"Naszym celem jest dywersyfikacja w kierunku szybko rozwijających się obszarów, w których upatrujemy silnych synergii i większej odporności biznesu. Będziemy rozwijać grupę w dziedzinach związanych z odnawialnymi źródłami energii, aby pomóc klientom i społecznościom funkcjonować w sposób bardziej neutralny dla środowiska i dostosować się do założeń gospodarki o obiegu zamkniętym" - dodał Jarczyński.

Arctic Paper podał także, że grupa osiągnie neutralność emisyjną najpóźniej do 2035 roku. W przypadku segmentu papieru i opakowań celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r., a dla całej grupy cel ten zostanie osiągnięty do 2035 r.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)