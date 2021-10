"Choć szeroki rynek nie zdołał w całości odrobić środowego spadku, to nadal sesja wypadła pozytywnie i widać było poprawę sentymentu. Motorem wzrostów były przede wszystkim średnie i duże spółki, przy relatywnie słabszym zachowaniu sWIG80. W WIG20 nastroje cały czas wspierane były przez sektor paliwowy, głównie Orlen (+2,6 proc.) i Lotos (+1,8 proc.). Słabo natomiast wypadły Dino (-5,6 proc.) i JSW (-8,4 proc.)" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Bank Polska, Lukas Cinikas.

"Rano dla Dino pojawiła się rekomendacja +sprzedaj+ od Goldman Sachs, co trochę uderzyło w nastroje inwestorów. Z kolei JSW traciło po raporcie o wolumenach produkcji węgla. Spółka poinformowała o spadku rdr i kdk, co szybko zostało zdyskontowane" - wyjaśnił.

Analityk zwrócił uwagę, że pomimo lekkiej środowej korekty trend wzrostowy na WIG20 zostaje utrzymany.

"Indeksy w USA otworzyły się ponad 1 proc. na plusie. Jeżeli do jutrzejszego otwarcia na GPW nie pojawi się nic negatywnego, tydzień powinien zakończyć się bardzo dobrze" - ocenił.

WIG20 wzrósł o 0,31 proc. do 2.459,50 pkt., WIG zwyżkował o 0,33 proc. do 74.524,78 pkt. - oba znalazły się tuż poniżej swoich wtorkowych szczytów. Swoje wtorkowe maksimum zdołał pobić mWIG40, który poszedł w górę o 0,48 proc. do 5.597,03 pkt. i poprawił 14-letni szczyt. Z kolei sWIG80 stracił 0,09 proc. do 21.596,56 pkt.

Europejskie indeksy w większości kończyły czwartkową sesję na plusie, w tym jako jeden z najmocniejszych niemiecki DAX rosnący o 1,4 proc. Indeksy w USA zwyżkowały po ok. 1,5 proc.

Na GPW obroty już jedenastą sesję z rzędu przekroczyły 1 mld zł i wyniosły tym razem 2,076 mln zł. Z tego 1,747 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Obroty na ośmiu spółkach z WIG20 przekroczyły 100 mln zł.

W ujęciu sektorowym traciło 6 z 15 indeksów, w tym najmocniej producenci gier (-2 proc.). Rosły przede wszystkim spółki paliwowe (+2,1 proc.) i górnicze (+1,4 proc.).

Przez większą część czwartkowej sesji WIG20 pozostawał nawet 20 pkt. nad kreską, jednak kilkukrotnie cofał się do poziomu odniesienia, kiedy niektóre z notowanych w nim spółek zmieniały trend. Takimi walorami były np. JSW, Allegro, PKO BP i CD Projekt.

Przy rosnących cenach węgla notowania JSW od początku roku wzrosły o ponad 120 proc., a w trakcie czwartkowej sesji rosnąc o 2 proc. notowały 2-letnie maksimum na poziomie ok. 61 zł. Podejście inwestorów diametralnie zmieniło się po tym, jak spółka podała m.in. że w III kw. jej produkcja węgla wyniosła 3,34 mln ton, czyli mniej rdr o ok. 15,4 proc. Ostatecznie kurs spadł o 8,4 proc. do 54,86 zł, przy obrotach blisko 130 mln zł.

Allegro oscylowało wokół poziomu odniesienia, a na koniec sesji straciło 1 proc. do 50,98 zł, czyli znalazło się na nowym historycznego minimum. Towarzyszyły temu najwyższe obroty na rynku bliskie 280 mln zł.

PKO BP początkowo lekko rosło, jednak w trakcie sesji pojawiły się informacje o zmianach kadrowych. Kiedy poinformowano o tym, że Jan Emeryk Rościszewski złożył w czwartek rezygnację z funkcji prezesa PKO BP, a rada nadzorcza banku odwołała ponadto z zarządu wiceprezesów Rafała Antczaka i Jakuba Papierskiego, notowania spadały nawet o 2,5 proc. Finalnie kurs zamknął się 0,2 proc. pod kreską, na poziomie 47,1 zł.

CD Projekt z kolei kontynuował trwającą od dwóch tygodni wzrostową koretkę, jednak wzrost odbił się od wskazanego przez Cinikasa istotnego oporu na 211 zł. Notowania spadły o 4,2 proc. do 200 zł.

Mocno traciło także Dino, które dzień wcześniej w ramach dwutygodniowej serii wzrostów wyznaczyło nowy rekord notowań na poziomie 370,3 zł. W czwartek kurs poszedł w dół o 5,6 proc. do 349,7 zł.

Pretekstem do realizacji zysków mogła być informacja podana na platformie Bloomberg, że analityk Goldman Sachs Maxim Nekrasov obniżył rekomendację dla Dino Polska do "sprzedaj" z "neutralnie", wyznaczając cenę docelową na poziomie 309 zł.

W WIG20 przeważyły jednak wzrosty, którym przez większą część dnia przewodził KGHM. Kurs spółki miedziowej wzrósł o 3 proc. do 167,4 zł, przy drugich obrotach na rynku (239 mln zł).

W czwartek na rynek trafiła informacja, że South32 kupi od Sumitomo 45 proc. udziałów w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. KGHM, który ma 55 proc. udziałów w kopalni Sierra Gorda, poinformował PAP Biznes, że jest otwarty na współpracę z nowym partnerem.

"Współczynnik transakcji wynosi powyżej 5xEV/EBITDA, to drożej niż notowany jest dziś KGHM (ponad 3xEBITDA). Współczynnik ewaluacji jest więc pozytywny" - powiedział PAP Biznes Jakub Szkopek, analityk BM mBanku.

"South32 kupuje udziały mniejszościowe, więc z punktu widzenia KGHM niewiele się zmienia" - dodał analityk.

Nieco mocniej, bo o 3,1 proc. zwyżkował Mercator, kontynuując odbicie po wyznaczeniu w ubiegłym tygodniu rocznego minimum.

Podobną zwyżkę, o 3,2 proc., zanotowało CCC, które podało raport finansowy. W okresie maj-lipiec 2021 r. spółka miała 100 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 449,6 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa CCC poinformowała, że jest dobrze zatowarowana i w pełni przygotowana do sprzedaży w sezonie jesień-zima. Spodziewa się delikatnego wzrostu marży brutto w kolejnych okresach - poinformował prezes Marcin Czyczerski. Dodał, że spółka jest zadowolona z wyników osiąganych w trzecim kwartale.

Pekao zwyżkowało o 2,7 proc. wyznaczając nowe 3-letnie maksimum na 123,3 zł.

Dwuletni szczyt poprawił Orlen, który poszedł w górę o 2,6 proc. do 89,3 zł.

W gronie spółek z mWIG40 o blisko 6 proc. zwyżkował Asbis, a po ok. 2,5 proc. rosły banki Millennium i mBank. Oba banki poprawiły odpowiednio swoje 2 i 3-letnie maksima.

Po ok. 4 proc. traciły notowania Ciechu i Huuuge Games. Kurs producenta gier zamknął się tuż powyżej swojego historycznego minimum.

W sWIG80 Lentex zwyżkował o 6 proc., a Oponeo poprawiło historyczny szczyt do 67,6 zł rosnąc o 4 proc.

Z kolei w dół o 6 proc. poszedł Enter Air, a 4 proc. straciła Bogdanka, która podała wstępne wyniki.

Według wstępnych danych skonsolidowany zysk netto Bogdanki w okresie I-III kw. 2021 roku wyniósł 164,8 mln zł, przychody ze sprzedaży netto 1.668,5 mln zł. W samym trzecim kwartale - jak wynika z obliczeń PAP Biznes - zysk netto wyniósł 73,4 mln zł, a przychody 621,9 mln zł. (PAP Biznes)