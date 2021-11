Reklama

Projekt zostanie przygotowany na obszarze 1 200 ha w Australii Południowej. Spółka rozpoczęła proces uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę oraz przyłączenie do sieci i zakłada, że projekt będzie gotowy do budowy do końca 2023 r., podkreślono.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani tym innowacyjnym na skalę światową projektem magazynu energii słonecznej w Australii Południowej. Znaczące zasoby energii słonecznej w tym regionie, penetracja odnawialnych źródeł energii oraz potrzeba ich magazynowania, to odpowiednie wyzwania dla technologii oferowanej przez RayGen" - powiedział CTO Photon Energy Group i dyrektor zarządzający Photon Energy Australia Michael Gartner, cytowany w komunikacie.

W oparciu o wstępne plany, Photon Energy wybuduje magazyn energii słonecznej o mocy 300 MW oraz mocy przyłączeniowej 150 MW. Docelowa pojemność magazynu energii to 3,6 GWh, co odpowiada 24 godzinom pełnego obciążenia sieci z magazynu. Instalacja ta przewyższy największą obecnie elektrownie Ouarzazate w Maroku o mocy 3 GWh, która do tej pory jest największym na świecie magazynem energii, z wyłączeniem elektrowni szczytowo-pompowych, wynika z materiału.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

