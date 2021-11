"Na krajowym rynku cały czas spadki, co jest dosyć zastanawiające przy tym, jak zachowuje się Europa. We Francji i w Niemczech ostatnie dni były mocno pozytywne, a w środę rano DAX notował nowe rekordy. Dobre sesje i nowe maksima sugerują, że to nie musi być jeszcze koniec wzrostów. Na tym tle WIG20 wygląda fatalnie. Od istotnego wsparcia dzieli go ok. 50 pkt." - powiedział analityk BM mBanku Kamil Jaros.

"Wcześniej poziom 2.270 pkt. zadziałał jako wsparcie, więc można zakładać, że i teraz indeks odbije się od niego. Gdyby jednak poziom ten został przełamany, to wnioski byłyby mniej optymistyczne. Zanegowana byłaby cała ostatnia fala wzrostowa i kolejnego wsparcia trzeba by szukać w okolicy 2.150 pkt." - dodał.

Krajowe indeksy rozpoczęły środową sesję od umiarkowanych wzrostów, które jednak szybko zostały wymazane i przerodziły się w wyraźne spadki. Na zamknięciu WIG20 stracił 0,96 proc. do 2.317,49 pkt. WIG zniżkował o 0,83 proc. do 71.522,51 pkt., mWIG40 spadł o 0,86 proc. do 5.621,97 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,13 proc. do 21.161,36 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW rosła połowa giełd europejskich, w tym najmocniej indeks rosyjski - o 2 proc. Francuski CAC40 rósł o 0,2 proc., a niemiecki DAX zwyżkując o 0,1 proc. poprawiał historyczny rekord notowań. W USA indeksy traciły po ok. 0,1 proc.

Na GPW obroty szóstą sesję z rzędu przekroczyły 1 mld zł i wyniosły 1,290 mln zł. Z tego 1,037 mln zł przypadło na największe spółki a inwestorzy najchętniej handlowali walorami KGHM (177 mln zł), Allegro (125 mln zł) oraz PKO BP (103 mln zł).

W ujęciu sektorowym rosło 6 z 15 indeksów, w tym zdecydowanie najmocniej chemia - o 8 proc. Za ten wzrost w znacznym stopniu odpowiadała Grupa Azoty, której kurs zwyżkował o niemal 14 proc. do 35,16 zł (najwyżej od czerwca). W segmencie po ok. 4 proc. rosły Ciech i Polwax.

Drugie w zestawieniu sektorowym były media, rosnące o 1,2 proc.

Z kolei spadkom przewodziły spółki paliwowe, które po minimalnym wtorkowym odbiciu poszły w dół o kolejne 2,4 proc. Po ok. 2 proc. traciły także spółki odzieżowe.

W WIG20 najmocniej zniżkował Lotos, który poszedł w dół o blisko 4 proc. i po czwartej spadkowej sesji dotarł do 60,5 zł. Paliwowy Orlen tracił 3 proc. do 81 zł.

W sektorze odzieżowym CCC poszło w dół o 3,5 proc. do ok. 112 zł, a LPP straciło 1,4 proc. wartości.

Po dwóch dniach odbicia notowania Allegro zniżkowały o 3 proc. do 42,7 zł - 2 zł powyżej historycznego minimum z ubiegłego tygodnia.

KGHM, który przed sesją podał wyniki, początkowo zniżkował o 4 proc., a zakończył sesję 1 proc. na minusie. Na poziomie skorygowanej EBITDA i przychodów wynik spółki był zgodny z rynkowym konsensusem. Powyżej konsensusu był natomiast skonsolidowany zysk netto: 1.037 mln zł wobec oczekiwanych 813 mln zł. Analityków niepokoił wzrost kosztów, jednak w trakcie konferencji przedstawiciele grupy poinformowali, że KGHM stara się utrzymywać efektywność kosztową pomimo wzrostu kosztów energii.

Nawet o 5 proc. do 36,5 zł zwyżkowały notowania Cyfrowego Polsatu, którego NWZ zdecydowało o skupie do 127.909.203 akcji własnych po cenie maksymalnej 60 zł za sztukę. Notowania zakończyły jednak sesję 0,4 proc. powyżej odniesienia, a pod koniec sesji przejściowo spadały.

Trend wzrostowy kontynuowało Orange - poszło w górę o blisko 2 proc .do 8,23 zł.

Tyle zyskał także Mercator Medical, który odrobił część wtorkowej 4-proc. przeceny.

W mWIG40 poza Azotami i Ciechem wyraźnie zwyżkowało także OncoArendi Therapeutics - kurs poszedł w górę o 6,1 proc. Po ok. 3-4 proc. rosły LiveChat Software i Biomed-Lublin.

Z kolei po ok. 4-5 proc. traciły PKP Cargo, Develia, Eurocash i Kruk.

W gronie spółek o niższej kapitalizacji Action wzrósł o 5,1 proc., a Unimot i Boryszew po ok. 4 proc. Unimot podtrzymuje po wynikach trzeciego kwartału prognozę skorygowanej EBITDA w wysokości 75,3 mln zł na koniec 2021 roku, ale prezes spółki Adam Sikorski zaznacza, że na tę chwilę jest to bardzo ambitne zadanie.

Po ok. 3,5 proc. zniżkowali zarządzający aktywami Skarbiec i Quercus. Skarbiec podał, że zysk netto holdingu spadł w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/22 do 12,7 mln zł z 24,2 mln zł przed rokiem. (PAP Biznes)