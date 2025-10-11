Relokacja migrantów

Szef rządu zamieścił w serwisie społecznościowym wpis o polityce migracyjnej.

„Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!” - napisał na X.

Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów

Radio RMF FM poinformowało w sobotę rano, powołując się na nieoficjalne informacje, że Polska - ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego.

To kolejny wpis premiera w sobotę. Wcześniej odniósł się do działań prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. „Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński” - napisał.

W sobotę w Warszawie odbędzie się manifestacja Prawa i Sprawiedliwości, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki rządu Donalda Tuska, w tym paktu migracyjnego i umowy handlowej z państwami Mercosur.