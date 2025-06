Pakt migracyjny nie będzie wdrożony

Duszczyk w wywiadzie dla wtorkowego „Pulsu Biznesu”, pytany, czy niewdrożenie przez nasz kraj unijnego paktu migracyjnego nie skończy się procedurą naruszeniową i wysokimi karami Komisji Europejskiej, podkreślił, że stanowisko Polski jest niezmienne.

„Żaden element paktu, który zagrażałby bezpieczeństwu Polski, nie zostanie wdrożony. Naszym zdaniem absurdalne byłoby nakładanie na nas kar, jeśli będziemy w stanie udowodnić, że wprowadzenie w życie paktu prowadziłoby na przykład do destabilizacji wschodniej granicy UE” - powiedział w wywiadzie wiceminister.

„Zresztą regulacje zawarte w pakcie, ale też komunikat Komisji Europejskiej z grudnia 2024 r., wskazujący na ryzyko instrumentalizacji migracji, użycia jej jako broni zagrażającej bezpieczeństwu i określający potencjalne działania, by temu przeciwdziałać, stawiają sprawę jasno. Nie można nas karać za to, co robimy, skoro nasze działania są zgodne z zaleceniami komisji. Dlatego nie spodziewam się negatywnych konsekwencji niewdrożenia paktu migracyjnego” - ocenił.

Polska nie przyjmie żadnego imigranta odsyłanego z innych państw UE w ramach mechanizmu solidarności

Wiceszef MSWiA dopytywany, czy może z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie będziemy przyjmowali tysięcy imigrantów rocznie z innych państw UE, jak zakłada pakt, zapewnił, że „Polska nie przyjmie żadnego imigranta odsyłanego z innych państw UE w ramach mechanizmu solidarności”.Na uwagę, że KE może zaskarżyć brak implementacji rozporządzeń w Trybunale Sprawiedliwości UE, ocenił, że w takim wypadku trybunału, oceni, czy nasze argumenty są racjonalne, czy nie. „Nie wierzę, że jakikolwiek sędzia trybunału stwierdzi, że zapisy w rozporządzeniu są ważniejsze niż stabilność jednego z państw członkowskich, zwłaszcza że Polska nie łamie prawa, bo nie chce go przestrzegać - po prostu nie może go stosować” - powiedział. „Mamy realne, namacalne dowody, że nie możemy tego zrobić” - dodał wiceminister Duszczyk.

Pakt migracyjny, który ma rozłożyć odpowiedzialność za zarządzanie migracją w Unii pomiędzy wszystkie kraje członkowskie, unijni ministrowie zatwierdzili w maju ubiegłego roku - przy sprzeciwie Polski, Słowacji i Węgier. Przepisy zawierają tzw. mechanizm obowiązkowej solidarności zakładający rozlokowanie co roku co najmniej 30 tys. migrantów. Państwa, które nie będą chciały rozpatrzyć ich wniosków o azyl, będą musiały zapłacić 20 tys. euro za każdy nierozpatrzony wniosek lub zapewnić tzw. alternatywne środki solidarnościowe, takie jak np. delegowanie personelu. Regulacje zakładają też uwzględnienie tego, które państwa znajdują się pod presją migracyjną - tak, aby to te mniej obciążone państwa pomagały tym bardziej obciążonym.(PAP)