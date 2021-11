Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,58 proc., do 35.931,05 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,26 proc. i wyniósł 4.688,67 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,33 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.921,57 pkt.

"Rynki wciąż są pod wpływem niepewności o to, jak bardzo przejściowa jest inflacja" - powiedział starszy strateg Nordea Investemnt Funds Sebastien Galy.

"Obecnie rynek stara się ocenić sytuację związaną z inflacją i to co jest już w cenach, a co nie" - dodał.

Z kolei wiceprezes UBS Pirvate Wealth Managament Andrea Brevis powiedziała, że do końca roku oczekiwać można podwyższonej zmienności na rynku, co związane będzie przede wszystkim z obawami o inflację, presją na łańcuchy dostaw, niedoborami pracowników oraz niepewnością fiskalną.

Target Corp. zniżkowało podczas środowej sesji o 4,91 proc. Sprzedawca detaliczny przedstawił wyniki kwartalne. Sieć odnotowała wzrost sprzedaży w III kw. o 12,7 proc. rdr. i podniosła prognozę roczną. Jednakże prezes spółki powiedział, że Target będzie na razie starał się brać na siebie część rosnących kosztów, co może odbić się na wynikach spółki.

Z kolei sieć sklepów budowlanych Lowe's rosła o 2,3 proc. po tym, jak podniosła prognozę roczną. Spółka odnotowała wzmożony popyt na narzędzia i materiały budowlane. Obecnie Lowe's prognozuje sprzedaż w 2021 r. na poziomie 95 mld USD wobec 92 mld USD wcześniej.

Pfizer poinformował, że złożył wniosek o nadzwyczajną autoryzację leku doustnego na Covid-19 paxlovid. Według badań, lek zmniejsza ryzyko hospitalizacji lub zgonu u zakażonych koronawirusem o 89 proc. Akcje spółki zyskiwały 2,12 proc.

GlaxoSmithKline oraz Vir Biotechnology podpisały kontrakt z amerykańskim rządem na dostawę leku strovimab o wartości 1 mld USD. W umowie zawarto możliwość dokupienia dodatkowych dawek leku. Akcje Vir Biotechnology rosły o 0,23 proc., a GSK o 0,28 proc.

Natomiast akcje Visa spadały o 5,28 proc. Wcześniej Amazon poinformował, że w związku z wysokimi opłatami za transakcje, przestanie od nowego roku przyjmować płatności kartami tego operatora wydanymi w Wlk. Brytanii.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w październiku wyniosła 1,520 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,530 mln, po korekcie z 1,555 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych, nowych inwestycji wyniesie 1,579 mln.

Agencja Bloomberg wskazała, że spadek nastąpił przede wszystkim w wyniku spadku budów domów jednorodzinnych. W październiku liczba rozpoczętych budów spadła rdr o 3,9 proc. do 1,04 mln czyli najmniej od sierpnia 2020 r.

Dane miały wskazywać, że amerykański rynek budowlany wciąż odczuwa skutki niedoborów pracowników i wzrostu cen materiałów.

Równocześnie, liczba nowych pozwoleń na budowę domu okazała się lepsza od konsensusu i wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,650 mln wobec 1,586 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie z 1,589 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wyniesie 1,630 mln.