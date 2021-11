Reklama

"W ocenie zarządu, w szczególności powyższe tendencje i zdarzenia powinny wpłynąć na wyniki działalności Grupy Murapol w 2021 r., w tym umożliwić realizację wskazanych poniżej krótkoterminowych założeń biznesowych:

* zakładany wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Murapol w porównaniu z 2020 r., który w ujęciu procentowym powinien mieścić się w przedziale 20-30% (oczekiwany środek do górnego poziomu tego przedziału), głównie, lecz nie tylko, w następstwie rozpoczęcia działalności w segmencie PRS i jej pozytywnego wpływu na przychody ze sprzedaży Grupy Murapol" - czytamy w prospekcie.

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2021 r. łączne przychody ze sprzedaży mieszkań (w tym przychody z PRS) wyniosły 715,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. W latach 2018-2020 przychody Grupy Murapol ze sprzedaży lokali wzrosły z 603,1 mln zł do 836,2 mln zł, co oznacza średni roczny wzrost (CAGR) na poziomie 17,7%, podano w komunikacie poświęconym ofercie publicznej.

"W związku z realizowaną strategią, zarząd ustalił następujące cele gospodarcze dotyczące rozwoju grupy, które mają być realizowane w perspektywie średnioterminowej:

* począwszy od 2022 r., liczba lokali mieszkalnych/użytkowych przekazywanych klientom przez Grupę będzie wahać się w przedziale 3,2 tys. - 4,2 tys. lokali rocznie (bez uwzględnienia mieszkań dla Platformy PRS);

* zakładany średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Murapol w segmencie deweloperskim na poziomie kilkunastu procent CAGR (dolna granica dwucyfrowego przedziału); zgodnie z założeniami przychody z działalności grupy w segmencie PRS powinny dodatkowo pozytywnie wpłynąć na przychody ze sprzedaży grupy;

* począwszy od 2022 r., zakładane wydatki na nabycie nieruchomości gruntowych do banku ziemi przeznaczonych na realizację projektów mieszkaniowych na sprzedaż lokali (bez uwzględnienia nieruchomości dla Platformy PRS) na poziomie 175 mln zł - 225 mln zł w danym roku" - czytamy dalej.

W 2021 r. Murapol podjął strategiczną decyzję o rozpoczęciu współpracy z Ares w nowym i rozwijającym się segmencie instytucjonalnego najmu nieruchomości (platforma PRS, którą zarządzać będzie Ares). Umowa Ramowa zawarta z Ares przewiduje, że do połowy 2026 r. Murapol przygotuje ok. 10 tys. lokali na rzecz PRS. Liczba ta obejmuje lokale, które w tym czasie będą ukończone i oddane do użytkowania, a także w trakcie budowy, bądź w formie zabezpieczonych praw do gruntu.

W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. Murapol sprzedał umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 2 316 lokali klientom detalicznym, a przekazał w tym czasie 1 928 mieszkań, podała spółka. Rok wcześniej było to odpowiednio 2 140 i 2 480.

Oferta publiczna do 14 280 000 istniejących akcji, stanowiących do 35% kapitału zakładowego Murapolu, rozpoczyna się dziś od book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od wtorku, 23 listopada, po cenie maksymalnej ustalonej na 40 zł za akcję. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW - ok. 8 grudnia 2021 r.

Akcje oferowane należą do większościowego akcjonariusza, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. - podmiotu kontrolowanego przez fundusze zarządzane przez Real Estate Group należącą do Ares Management Corporation, wiodącego globalnego zarządzającego inwestycjami alternatywnymi, któremu doradza Griffin Real Estate.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2020 r. sprzedał 2 720 mieszkań.

