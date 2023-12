Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji dla inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej akcji Murapolu została ustalona na 33 zł za sztukę, podała spółka.

Po zwiększeniu oferty ze względu na silny popyt, ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 12 240 000 (w tym 1 224 000 akcji stabilizujących), co stanowi 30% kapitału zakładowego spółki. Przewidywana łączna wartość oferty wyniesie tym samym ok. 404 mln zł, podano także.

Przewidywany dzień pierwszego notowania akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to 15 grudnia 2023 r., wskazano.

"Podczas rozmów z wieloma krajowymi i międzynarodowymi inwestorami spotkaliśmy się z prawdziwym zainteresowaniem pionowo zintegrowanym modelem biznesowym Grupy Murapol, wypracowanym w ciągu ponad dwóch dekad obecności na polskim rynku mieszkaniowym. Nasze wyniki operacyjne i finansowe ostatnich okresów pokazują odporność na wahania koniunktury. Nasza mocna pozycja rynkowa to efekt pracy organicznej oraz konsekwencji w umacnianiu produktu w segmencie popularnym i popularnym premium. Posiadamy też umiejętność odnawiania banku ziemi w szybszym tempie niż tempo sprzedaży - zwiększyliśmy rozmiar i poprawiliśmy strukturę naszego banku ziemi. To on stanowi fundament dalszego wzrostu w najbliższych latach. Grupa Murapol ma szeroki zakres kompetencji i dobre perspektywy do dalszego rozwoju na rynku mieszkaniowym w Polsce, a niebawem już jako spółka notowana na GPW" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Ze względu na bardzo silny popyt na akcje wśród polskich i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych podjęto decyzję o wykorzystaniu opcji zwiększenia oferty. Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 12 240 000 (w tym 1 224 000 akcji stabilizujących), co stanowi 30% kapitału zakładowego Murapolu. Oferta obejmuje wyłącznie istniejące akcje, sprzedawane przez większościowego akcjonariusza spółki, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. - podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management, wiodącego globalnego menadżera zarządzającego inwestycjami alternatywnymi, podano w materiale.

Przewidywana łączna wartość oferty wyniesie ok. 404 mln zł, a wynikająca z ustalonej ceny akcji kapitalizacja spółki wyniesie ok. 1,35 mld zł, podkreślono.

Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 855 000 akcji, tj. około 7% ostatecznej liczby akcji oferowanych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w ofercie uczestniczyć będzie również zarząd spółki oraz niektórzy członkowie rady nadzorczej.

"Przydział akcji oferowanych planowany jest na 13 grudnia 2023 r. Jest to także przewidywany termin rejestracji akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych. […] Dzień pierwszego notowania akcji spółki na GPW przewidywany jest około 15 grudnia 2023 r." - czytamy dalej.

Spółka, akcjonariusz sprzedający, jak również członkowie zarządu oraz określeni członkowie rady nadzorczej w odniesieniu do akcji spółki, które będą posiadać po przeprowadzeniu oferty, zobowiązali się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji spółki od daty zobowiązania do upływu okresu 360 dni (a w przypadku Hampont 540 dni) od dnia pierwszego notowania akcji spółki, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami (umowy lock-up).

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Mapa inwestycji Grupy (rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu) obejmuje 19 miast.

