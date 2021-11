Reklama

"IPO zadzieje się wtedy, kiedy spółka będzie gotowa. Podtrzymujemy termin czasowy, który mówiliśmy do tej pory, czyli 2022/2023. Patrzymy na to, co się dzieje ze spółkami na giełdzie zbliżonymi do e-obuwia, ale bardzo mało jest takich spółek, które łączą dynamiczny wzrost sprzedaży jednocześnie bardzo solidną rentowność. Czujemy się pod tym względem komfortowo" - powiedział Półtorak podczas wideokonferencji.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)