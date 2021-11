Reklama

"Wykonamy plan roczny capeksu w 2021 roku, natomiast w przyszłym roku spodziewam się nakładów mniejszych o ok. 20-30% wobec roku 2021" - powiedział Jakubowicz podczas telekonferencji.

Wcześniej Ciech zapowiadał, że capex w 2021 roku nie przekroczy poziomu prognozowanej EBITDA znormalizowanej, czyli 700-735 mln zł.

W III kwartale 2021 r. nakłady wyniosły 177 mln zł, o 8% więcej niż rok wcześniej, a narastająco w ciągu ostatnich 12 miesięcy (LTM) capex wyniósł 810 mln zł w porównaniu do 802 mln zł kwartał wcześniej.

Nakłady inwestycyjne grupy w 2020 roku wyniosły z kolei 694 mln zł, czyli wzrosły o 98% r/r.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)