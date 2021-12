Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 618 punktów, czyli o 1,82 proc., do 34.639,79 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,42 proc. i wyniósł 4.577,10 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 0,83 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.381,32 pkt.

"Widzieliśmy już ten film wcześniej i Wall Street prawdopodobnie pozostanie pod wpływem informacji związanych z COVID-19, dopóki nie zostanie dokonana jasna ocena tej fali. W ciągu najbliższych kilku tygodni apetyt na ryzyko będzie prawdopodobnie wrażliwy na zwiększanie się liczby przypadków koronawirusa, problemy z łańcuchem dostaw i każdy odczyt inflacji” – powiedział Ed Moya, starszy analityk rynku w Oanda.

"Wydaje się, że rynek zastanawiał się, kiedy, a nie czy, pojawi się ten nowy wariant. Dla rynku ważniejsze będzie to, co usłyszymy w ciągu najbliższych kilku tygodni o skuteczności naszych szczepionek i leków” - powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy w National Securities.

Bank of America zauważył, że grudzień był historycznie najsilniejszym miesiącem dla indeksu S&P 500, z indeksem zyskującym średnio 2,3 proc. od 1936 r.

Apple szedł w dół o 3 proc. w reakcji na informacje, że słabnie popyt na linię iPhone 13.

Notowania Moderny spadały o 0,5 proc. po tym, jak amerykański sąd odrzucił apelację firmy farmaceutycznej od orzeczenia patentowego dotyczącego technologii dostarczania leków rywala, co może sprawić, że jej szczepionka Covid-19 będzie podatna na procesy o naruszenie.

Akcje Boeinga i Royal Caribbean zyskiwały po 3 proc., podczas gdy MGM Resorts International rósł o 4 proc. Firmy wrażliwe na informacje o pandemii Covid-19 korzystają na danych wskazujących, że nowy wariant Omikron może być mniej dotkliwy niż wcześniejsze wersje.

"Pracownicy są bardzo poszukiwani, a firmy niechętnie redukują swoją siłę roboczą"

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 222 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 240 tys. wobec 194 tys. poprzednio, po korekcie z 199 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,956 mln w tygodniu, który skończył się 20 listopada. Analitycy oczekiwali 2,003 mln wobec notowanych poprzednio 2,063 mln, po korekcie z 2,049 mln.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w listopadzie spadła o 77 proc. w stosunku do tego samego okresu 2020 roku, po spadku o 71,7 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.

"Pracownicy są bardzo poszukiwani, a firmy niechętnie redukują swoją siłę roboczą w obliczu utrzymujących się niedoborów. Oszczędności zmniejszyły się, jednak zwiększone ryzyko pandemiczne może uniemożliwić ludziom powrót na rynek pracy w nadchodzących miesiącach” – powiedziała Rubeela Farooqi, główna ekonomistka USA w High Frequency Economicsdodała.

Administracja Bidena zaostrza przepisy dotyczące podróży do i na terenie Stanów Zjednoczonych, wymagając od wszystkich przylatujących pasażerów międzynarodowych badania na obecność wirusa Covid w ciągu 24 godzin od wylotu oraz rozszerza wymóg stosowania masek we wszystkich lotach krajowych i środkach transportu publicznego do 18 marca. Zmiany zostały ogłoszone w czwartek w ramach szerszego planu wzmocnienia środków w walce z wirusem.