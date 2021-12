"W Europie poniedziałkowa sesja przebiegała w lepszych nastrojach. Na koniec dnia zwyżkowały niemal wszystkie indeksy, co może być nieco zastanawiające po niedawnych obawach związanych z koronawirusem i po dzisiejszych bardzo słabych danych z Niemiec. Dane te nie przełożyły się na notowania, gdyż niemiecki DAX kończy sesję ok. 1,5 proc. na plusie" - powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik.

"Natomiast na GPW raczej widać było mieszane nastroje, choć WIG20 kończy 0,5 proc. wzrostem. Indeks największych spółek dalej porusza się w tendencji spadkowej i dziś nie doszło nawet do testu zeszłotygodniowych maksimów w okolicy 2.230 pkt. Dla WIG20 ta strefa jest krótkoterminowym oporem i jeśli rynek będzie utrzymywał się poniżej niej, to perspektywa spadków nawet w rejon 2.100 pkt. jest prawdopodobna" - powiedział Stefanik.

WIG20 zyskał na poniedziałkowym zamknięciu 0,5 proc. do 2.190,67 pkt., WIG zwyżkował o 0,16 proc. do 67.835,38 pkt., mWIG40 stracił 0,44 proc. do 5.346,45 pkt., a sWIG80 spadł o 0,96 proc. do 20.142,75 pkt.

Analityk zwrócił uwagę, że zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w październiku o 6,9 proc. mdm, podczas gdy rynek oczekiwał spadku o 0,3 proc. mdm.

W momencie zamknięcia notowań na GPW rosła większość głównych europejskich indeksów. W czołówce były m.in. niemiecki DAX i francuski CAC40 rosnące po ok. 1,5 proc. W USA Nasdaq zwyżkował o 0,3 proc., a S&P 500 szedł w górę o 1 proc.

"Krajowi inwestorzy przygotowują się na środową decyzję RPP, która może mieć szczególny wpływ na sektor bankowy. Szansa na zaskoczenie wyższą podwyżką jest spora - komunikacja Rady jest jednak bardzo niespójna i równie dobrze podwyżka może wynieść 100 pb, jak i 20 pb. Jeżeli będzie wyższa, to banki będą miały szansę na wzrosty po ostatniej korekcie spadkowej" - zauważył Stefanik.

Obroty na GPW wyniosły blisko 930 mln zł, z czego 730 mln zł przypadło na największe spółki. Uwaga inwestorów skupiła się na walorach Allegro (223 mln zł obrotów). Po raz pierwszy od sześciu sesji obroty na rynku nie przekroczyły 1 mld zł.

W ujęciu sektorowym zwyżkowało 9 z 15 indeksów, w tym najmocniej chemia - o 2,6 proc. oraz banki - o 1,4 proc.

Najmocniej przecenione zostały leki - o 2,2 proc. oraz motoryzacja - o 2,1 proc.

W WIG20 rosła większość spółek, w tym najbardziej Pekao - o 3 proc., Lotos - o 2,2 proc., PGE - o 2 proc.

Po nieznacznym (0,4 proc.) piątkowym odbiciu kurs Allegro powrócił w poniedziałek do trendu spadkowego. Notowania lekko traciły już niedługo po otwarciu, jednak spadek wyraźnie przyspieszył w momencie, kiedy na rynek napłynęła informacja, że usługa Amazon Prime, jednego z głównych konkurentów Allegro, będzie dostępna dla obecnych i nowych klientów abonamentowych w Play za ok. 11 zł miesięcznie. Ostatecznie kurs Allegro spadł o 5 proc. wyznaczając nowe minimum na 34,725 zł. Spadkowi towarzyszyły najwyższe obroty na rynku (223 mln zł).

W indeksie blue chipów mocniej tracił jedynie Mercator Medical, którego notowania poszły w dół o blisko 6 proc., po 7-proc. przecenie w piątek.

"Pod koniec listopada obserwowaliśmy mocne odbicie na Mercatorze, jednak tracąc po raz kolejny notowania wymazały już niemal całość tego ruchu. Przemawia to raczej za powrotem notowań w kierunku 100 zł, czyli październikowych i listopadowych rocznych minimów. Przebicie tego poziomu może doprowadzić do przyspieszenia spadków" - zauważył analityk.

Stefanik zwrócił uwagę na notowania Orlenu. Koncern paliwowy zakończył sesję spadkiem o niecałe 0,3 proc. do 73,56 zł, jednak w trakcie sesji podjął nieudaną próbę przebicia oporu na 75,

W gronie spółek z mWIG40 największy spadek zanotowało Huuuge - poszło w dół o 6,2 proc. do 25,325 zł, wyznaczając nowe historyczne minimum.

Wyraźnie, po ok. 5 proc., traciły także Celon Pharma, Asbis, Asseco SEE i o 4 proc. Kruk. W tym gronie Celon oddał całość piątkowej zwyżki, a Asbis po trzecim dniu spadków wrócił do poziomów z lipca (21,3 zł).

W indeksie średnich spółek zwyżką o blisko 5 proc. przy 7,7 mln zł obrotów wyróżniła się Grupa Azoty. Notowania dotarły do 37,56 zł - 12 gr poniżej 2-letniego maksimum z maja br.

Najmocniej w sWIG80 zniżkował Getin Holding. Kurs poszedł w dół o 9 proc. Prokuratura Regionalna w Warszawie rozszerzyła zarzuty wobec podejrzanego Leszka Cz. w śledztwie dotyczącym tzw. afery GetBack.

Przy obrotach rzędu kilkuset tys. zł ok. 7 proc. tracił Pekabex, a po ok. 4,5 proc. w dół poszły Astarta i Serinus Energy.

W indeksie o nieco ponad 4 proc. wzrosły notowania Rafako. Kurs wyniósł na zamknięciu 1,434 zł, najwyżej od lipca.

Na rynku NewConnect notowania poniedziałkowego debiutanta zniżkowały o 33,7 proc. do 1,99 zł, przy obrotach ok. 0,5 mln zł.