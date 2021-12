Reklama

"Grupa spodziewa się w latach finansowych 2021/22, 2022/23 dwucyfrowych wzrostów przychodów r/r, poprawy marży operacyjnej r/r w 2021/22 i utrzymania jej poziomu w 2022/23" - czytamy w raporcie.

LPP odnotowało skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 913,42 mln zł w III kw. r.obr. 2021/2022 wobec 2 445,72 mln zł rok wcześniej.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 58,3% w III kw. r. obr. 2021/22 wobec 47,6% rok wcześniej.

"Marża brutto w 3Q21/22 była wyższa r/r ze względu na: (1) korzystne ceny zakupu przy zamówieniach na kolekcję Jesień/Zima, (2) podniesienie cen sprzedaży i rosnącą sprzedaż zagraniczną, (3) mniejszą dostępność towarów na rynku i związane z tym mniejsze r/r przeceny" - czytamy w prezentacji.

W I-III kw. r. obr. 2021/22 marża brutto na sprzedaży wyniosła 56,6% wobec 51,5% rok wcześniej.

Całkowite przychody Grupy wzrosły r/r o 60% w III kw. r. obr. 21/22 w efekcie dynamiczne wzrostu sprzedaży online, utrzymywania się odłożonego popytu w zakupach w salonach stacjonarnych oraz kontynuacji szybkiego rozwoju pouwierzchni, podano.

Spółka podała, że w III kw. wszystkie marki wygenerowały więcej przychodów z zagranicy niż z kraju. Znaczące wzrosty nastąpiły w Sinsay ze względu na rozwój powierzchni

"26,7% r/r wzrost sprzedaży Grupy/ m2 w 3Q21/22 do 778 PLN/m2 ze względu na korzystniejsze dynamiki w sprzedaży online niż offline. 19,6% r/r wzrost sprzedaży offline Grupy/ m2 do 586 PLN/m2 ze względu na pozytywny odbiór kolekcji przez klientów oraz powrót do zakupów w sieci stacjonarnej" - czytamy w prezentacji.

W I-III kw. r. obr. 2021/22 przychody ze sprzedaży wyniosły 9 906,9 mln zł w porównaniu z 5 753,66 mln zł rok wcześniej.

Marża operacyjna wyniosła 20,9% w III kw. r. obr. 2021/22 wobec 12,3% rok wcześniej. W I-III kw. r. obr. 2021/22 marża EBIT wyniosła 20,7% wobec 4,5% rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

