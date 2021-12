Unimot zakłada, że liczba stacji paliw w pełnych barwach Avia wzrośnie do ok. 125 placówek na koniec 2022 roku, w porównaniu do 89-90 stacji do końca obecnego roku, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski.

Reklama "Do końca tego roku będziemy mieli 89-90 stacji Avia, a wraz z już podpisanymi umowami franczyzowymi będzie to nawet ponad 100 obiektów, więc jestem spokojny, że tę liczbę placówek w pełnych barwach osiągniemy w I kwartale przyszłego roku" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews. Z tego 25 stacji to placówki zarządzane bezpośrednio przez Unimot (CODO), a obiektów należących do firmy jest obecnie 6. "Jesteśmy otwarci na zwiększanie liczby stacji własnych, w zależności od warunków rynkowych, ale około 30% obiektów własnych to zdrowa proporcja, dająca sieci odpowiednie bezpieczeństwo, więc będziemy chcieli ją utrzymać w miarę rozwoju sieci" - dodał prezes. Zapowiedział jednocześnie, że w 2022 roku Unimot ma nadzieję na operacyjne uruchomienie kolejnych 30-35 stacji Avia. "To dałoby nam jakieś 125 stacji w pełnych barwach na koniec przyszłego roku" - podkreślił. Szef Unimotu oczywiście nie wlicza do tego stacji Avia należących do Grupy Pieprzyk - drugiego polskiego członka stowarzyszenia Avia International, który deklaruje, że w ciągu dwóch lat chce mieć ok. 80 stacji Avia. Średnioterminowy plan Unimotu nadal zakłada osiągnięcie poziomu 200 stacji Avia do końca 2023 roku, choć jego realizacja wymagałaby znaczącego przyspieszenia rozwoju sieci w 2023 roku. "Z punktu widzenia klienta ten poziom sieci Avia osiągniemy wraz z Grupą Pieprzyk znacznie wcześniej" - podsumował Sikorski. Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r. Piotr Apanowicz (ISBnews)