Reklama

Reklama

Arctic Paper Kostrzyn ma wieloletnie doświadczenie w zakresie poprawy efektywności energetycznej i rozwiązań odzyskiwania ciepła we współpracy z innymi firmami. Odzyskując ciepło z procesu produkcyjnego partnera - NTP - Arctic Paper Kostrzyn będzie wykorzystywał rocznie 470 000 GJ energii, co odpowiada 20% całkowitego zapotrzebowania kostrzyńskiej fabryki na energię, podano.

"Jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron - w tym środowiska naturalnego - ponieważ przybliża nas do działania w formule gospodarki o obiegu zamkniętym. Uzyskujemy dostęp do pochodzącej z recyklingu i przez to - zrównoważonej energii, która pokrywa jedną piątą naszych potrzeb. Pozyskamy ją w konkurencyjnej cenie i bez konieczności dokonywania dalszych inwestycji" - powiedział CEO Arctic Paper Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Nowy projekt jest kolejnym krokiem grupy w kierunku funkcjonowania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, podkreślono.

"Oprócz naszych inwestycji w zieloną energię w Szwecji i Polsce oraz zwiększenia ogólnej efektywności energetycznej grupy musimy wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do zmniejszenia emisji CO2 zgodnie z nową strategią 4P, której celem jest zapewnienie neutralności emisyjnej naszej produkcji papieru do 2030 r." - zakończył Jarczyński.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)