Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,65 proc., do 34.725,47 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,43 proc. i wyniósł 4.432,85 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 3,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.770,57 pkt.

Przez cały tydzień na amerykańskich giełdach królowała podwyższona zmienność. Właściwie każdy dzień przypominał prawdziwy rollercoaster - akcje na zmianę bardzo mocno rosły, by po chwili równie mocno tracić.

W skali całego tygodnia indeks Dow zyskał 1,3 poc., a S&P 500 wzrósł o 0,8 proc., przerywając serię trzech spadkowych tygodni z rzędu.

"To był frustrujący tydzień dla inwestorów. To rodzaj przepychanki i zapasów między bykami i niedźwiedziami. To nie musi być już dołek w tej korekcie" - powiedział Darrell Cronk, główny strateg inwestycyjny w Wells Fargo.

Mimo solidnych wzrostów kończący się styczeń może być najgorszym miesiącem na Wall Street od marca 2020 roku, czyli od wybuchu pandemii koronawirusa.

„Ponieważ Rezerwa Federalna wydała bardziej jastrzębi ton, to wstrząsnęło rynkami. Rynki mogą żyć z podwyżkami stóp, ale główne pytanie pozostaje wokół bilansu. Rynki zostały pobudzone przez wszystkie bodźce wpompowane podczas kryzysu COVID-19, więc jeśli zacznie się zmniejszać płynność, zmieni to zasady gry” - powiedział Jeremy Gatto, menedżer portfela w Unigestion.

„Niepewność co do tego, czy Rezerwa Federalna USA doprowadzi nas do miękkiego lądowania, doprowadziła zmienność na rynku do najwyższego poziomu od ponad roku. Jednakże wzrost gospodarczy prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie w pierwszej połowie roku, co faworyzuje cykliczne i wartościowe spółki. Wierzymy, że akcje w Europie, które oferują atrakcyjne wyceny, będą jednymi z głównych beneficjentów rozwoju sytuacji” – dodał Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

Wzrosty w końcówce piątkowej sesji to zasługa przede wszystkim spółek technologicznych. Na plusie zakończyły dzień m.in. Microsoft, Amazon, Alphabet czy Meta.

Apple wzrósł prawie 7 proc. Zysk Apple na akcję w pierwszym kwartale roku fiskalnego wyniósł 2,10 USD, podczas gdy rynek szacował go na 1,89 USD. To wzrost rok do roku o 25 proc.

Przychody koncernu sięgnęły 123,9 mld USD, wobec konsensusu w wysokości 111,66 mld USD. To wzrost rok do roku o 11 proc. pomimo obaw o zakłócenia łańcuchów dostaw. Jednocześnie są to najwyższe kwartalne przychody Apple w historii spółki.

Notowania Chevronu zniżkowały 3 proc. Skorygowany zysk na akcję wyniósł w czwartym kwartale 2,56 USD, podczas gdy rynek spodziewał się, że sięgnie on 3,12 USD.

Visa podrożała 10 proc. po publikacji lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych.

Akcje Caterpillar spadły o 5 proc., mimo że zysk na akcję w ostatnim kwartale wyniósł 2,69 USD. Rynek oczekiwał 2,27 USD.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o 1 pb do 1,8 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rosła o 1 pb do 2,1 proc.

Deflator PCE w USA w grudniu 2021 r. wyniósł 5,8 proc. rdr, wobec 5,7 proc. rdr miesiąc wcześniej i wobec konsensusu na poziomie 5,8 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,9 proc. rdr vs 4,7 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 4,8 proc. rdr.

Wydatki amerykańskich konsumentów w grudniu spadły o 0,6 proc. mdm, po wzroście o 0,4 proc. miesiąc temu (po rewizji z +0,6 proc.). Oczekiwano spadku o 0,6 proc. mdm. Dochody Amerykanów wzrosły o 0,3 proc. wobec +0,5 proc. miesiąc wcześniej. Tu rynek oczekiwał +0,5 proc. mdm.

Podzielamy cel zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa energetycznego i stopniowej integracji Ukrainy z rynkami gazu i energii elektrycznej UE - poinformowali we wspólnym oświadczeniu szefowa KE Ursula von der Leyen i prezydent USA Joe Biden.

Stany Zjednoczone złożyły w czwartek wniosek o zwołanie w poniedziałek otwartego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ws. kryzysu wokół Ukrainy, "wywołanego presją ze strony Rosji i jej działaniami ukierunkowanymi na destabilizację".

Z kolei prezydent USA Joe Biden potwierdził w trakcie czwartkowej rozmowy telefonicznej ze swym ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim gotowość do zdecydowanej reakcji USA w razie agresji Rosji wobec Ukrainy.

Wprowadzenie przez Stany Zjednoczone nowego pakietu sankcji wobec Rosji będzie równoznaczne z zerwaniem stosunków między dwoma krajami – ostrzegł tymczasem w piątek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 3.081 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 526.893 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 73,42 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 878.467. Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym pandemią krajem świata.