Decyzja NWZA kończy proces zmiany profilu działalności spółki, po tym jak zakończyła ona działalność w segmencie finansowym.

W połowie stycznia br. Yolo zapowiedziało, że planuje budowę sieci franczyzowej, która w ciągu 4 lat może objąć 2 000 stacji (2 500 punktów) ładowania samochodów elektrycznych.

"Bardzo się cieszę, że udało nam się uchwalić kluczowe kwestie w sprawie rozwoju spółki. W rynku elektromobilności drzemie ogromny potencjał, a BluGo stając się jego częścią jest przed szansą olbrzymiego rozwoju. W najbliższych miesiącach oddamy do użytku naszą pierwszą stację, co da początek budowy zapowiadanej sieci franczyzowej. Obecnie finalizujemy prace związane ze strategią spółki na najbliższe lata, którą ogłosimy w I kwartale br." - powiedział członek zarządu i istotny akcjonariusz spółki Paweł Kiciński, cytowany w komunikacie.

BluGo planuje do 2026 roku utworzyć sieć franczyzową liczącą 2 000 stacji z dostępem do 2 500 punktów ładowania - 1 000 punktów szybkiego ładowania i 1 500 podstawowych. Spółka tworzy system IT oraz aplikację mobilną, co ma zwiększyć efektywność korzystania ze stacji ładowania.

"Od dłuższego czasu analizowaliśmy rynek elektromobilności . W Polsce jest on dopiero na początkowym etapie rozwoju, jednak będzie dynamicznie i szybko rósł. Polacy coraz częściej decydują się na samochody elektryczne, co potwierdzają dane Licznika Elektromobilności mówiące, że na naszych drogach w 2025 roku będzie aż 20 razy więcej elektrycznych samochodów niż obecnie. Potwierdza to duże zapotrzebowanie na budowę nowych punktów ładowania oraz rozwoju infrastruktury" - dodał Kiciński.

Yolo ma za sobą zakończony proces przeglądu opcji strategicznych. W październiku 2021 r. dzięki umowie sprzedaży portfela wszystkich wierzytelności pożyczkowych, spółka zakończyła działalność w segmencie finansowym i zamierza rozwijać się w obszarze infrastruktury dla samochodów elektrycznych. Yolo jest notowane na głównym rynku GPW od 2011 roku.

