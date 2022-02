Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,96 mln zł wobec 4,66 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,64 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec -2,5 mln zł rok wcześniej.

"W ostatnim kwartale minionego roku zaksięgowaliśmy 3,6 mln zł przychodów, wypracowując 2,1 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu niegotówkowej amortyzacji wartości firmy) oraz 1 mln zł zysku netto. Po mocnym finiszu cały rok zakończyliśmy z łącznie 8,1 mln zł znormalizowanej EBITDA oraz blisko 3,9 mln zł zysku netto. Na koniec grudnia na kontach spółki znajdowało się blisko 3,6 mln zł, a łączny stan środków pieniężnych oraz należności wyniósł 10,6 mln zł, przy 1,3 mln zł zobowiązań krótkoterminowych" - powiedział prezes One More Level Szymon Bryła, cytowany w komunikacie.

Dodał, że 2022 rok w będzie stał pod znakiem wytężonej pracy nad kolejnymi projektami, z "Ghostrunner 2" na czele.

Zysk netto w 2021 r. wyniósł 3,86 mln zł wobec 8,95 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 13,65 mln zł wobec 55 tys. zł.

One More Level (poprzednio Laser-Med) zadebiutował na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

