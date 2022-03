"Inwestorzy wyraźnie dostrzegli w tym tygodniu jakąś nadzieję, że wojna w Ukrainie się zakończy. A być może zobaczyli jedynie odreagowanie spadków na walutach w naszym regionie, co zachęciło ich do kupowania akcji - umacnianie lokalnych walut podbija ewentualne zyski ze wzrostu kursów dla inwestorów zagranicznych. Na rynek wrócili inwestorzy zagraniczni, wróciła też siła banków. W przyszłym tygodniu FED niemal na pewno rozpocznie cykl podnoszenia stóp procentowych i może być to trwalszy impuls wzrostowy dla banków" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Piątkowa sesje przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym, który trwał do około godz. 13, bezwzględnie dominował popyt. Już na otwarciu na poziomie 1.983 pkt. WIG20 znajdował się niemal 1 proc. na plusie. W ciągu niecałych 4 godzin indeks wzrósł o 57 pkt., ustanawiając lokalne maksimum na 2.041 pkt. Pozostałą część sesji WIG20 spędził w konsolidacji i na zamknięciu miał wartość 2.033,49 pkt. W odniesieniu do czwartkowego zamknięcia indeksu zyskał 3,2 proc. W skali tygodnia WIG20 wzrósł 6,0 proc. i jest to najlepszy wynik od listopada 2020 roku.

Sesja w Warszawie przebiegała w rytm wzrostów na największych parkietach w Europie, a WIG20 naśladował ruchy DAX. Kiedy kończyła się sesja w Warszawie niemiecki indeks rósł o 1,9 proc. W USA sesja zaczęła się od spadków kursów spółek technologicznych (Nasdaq Comp. -0,6 proc.), które na poziomie indeksu S&P500, oscylującym wokół czwartkowego zamknięcia, zostały zniwelowane przez korzystne zachowanie innych sektorów.

Piątkową sesję zakończyły wzrostami także pozostałe główne indeksy GPW. WIG zyskał 2,6 proc. i zamknął notowania na 61.323,15 pkt., mWIG40 zwyżkował o 1,1 proc. do 4.387,18 pkt., a sWIG80 poszedł w górę o 1,6 proc. do 18.575,60 pkt.

W ciągu tygodnia WIG zyskał 4,9 proc., a mWIG40 i sWIG80 wzrosły o 2,4-3,5 proc.

"Rozgrywka wokół wojny trwa na wielu płaszczyznach. Rosja stara się wciągnąć w konflikt Białoruś, a na arenie międzynarodowej storpedować porozumienie atomowe z Iranem, które pozwoliłoby Iranowi wrócić z dostawami ropy na światowe rynki. Te wydarzenia mogą mieć dla inwestorów istotne znaczenie w ocenie sytuacji. Na razie pewne jest to, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli posiedzenie FED. Kursy na rynkach akcji będą też zależały od trendów na rynkach walutowych. Kiedy kurs PLN/USD rósł, poziom 4,27-4,30 stanowił opór, a teraz kurs zbliża się do niego od góry i wartości te będą stanowić wsparcie. Po stronie ryzyka gdzieś na horyzoncie pojawia się też stagflacja" - dodał Kozłowski.

Obroty akcjami wyniosły 1,6 mld zł, z czego 1,3 mld zł przypadło na firmy z WIG20. Granicę 100 mln zł obrotów przekroczyły cztery firmy: PKO BP (197,5 mln zł), KGHM (137,1 mln zł), PKN Orlen (105,5 mln zł) oraz JSW (102,8 mln zł). Po raz kolejny w ostatnim czasie w czołówce obrotów znalazły się wchodzące w skład sWIG80 Bogdanka i Lubawa. Obroty akcjami tych firm wyniosły 32,9 mln zł i 26,8 mln zł odpowiednio.

Na zamknięciu sesji indeks WIG20 znalazł się niecałe 6 pkt. poniżej poziomu z 23 lutego, ostatniego dnia przed agresją Rosji na Ukrainę. Liderami wzrostów w WIG20 były w piątek spółki, które inwestorzy mocno przecenili, w obawie o wpływ konsekwencji wojny na ich wyniki.

O 11,7 proc. do 62,90 zł wzrósł kurs akcji CCC, notowania Dino Polska poszły w górę o 9,1 proc. do 290,30 zł, a akcje LPP podrożały o 6,3 proc. do 10.000 zł.

24 lutego CCC notowane było na najniższym poziomie od 52 tygodni, a kursy akcji LPP i Dino Polska jeszcze na początku tego tygodnia były na kilkumiesięcznych minimach.

Dino opublikowało w czwartek po sesji wyniki za 2021 rok, a wyliczone z nich wyniki za IV kwartał okazały się nieco niższe od oczekiwań rynkowych - zysk netto grupy wyniósł w tym okresie 235,5 mln zł, wobec 241,4 mln zł prognozowanych przez analityków. Analitycy ocenili, że zaskoczeniem był ciężar podatku detalicznego, a jednocześnie bardzo dobrze wypadła sprzedaż LFL.

Spośród 20 spółek z WIG20 jedynie akcje KGHM straciły na wartości. Ich kurs spadł o 2,0 proc. do 174,40 zł, ale od początku roku notowania znajdują się 25 proc. na plusie.

Spośród 14 indeksów branżowych 12 zakończyło piątek wzrostem. Liderem wzrostów był WIG-Odzież, który zyskał 6,4 proc., a WIG-Paliwa, WIG-Informatyka, WIG-Spożywczy, WIG-Leki i WIG-Energia zyskały po ponad 3 proc.

W mWIG40 liderami wzrostów były spółki Data Walk, Asbis i LiveChat, których notowania poszły w górę o 8,0-9,1 proc. Jak wynika z rejestru KNF, 12 West Capital Management posiada pozycję krótką netto na 0,57 proc. akcji LiveChat Software.

Uwagę zwraca także piąta z rzędu wzrostowa sesja akcji XTB, po której ich kurs znalazł się na poziomie 17,9 zł, najwyższym od czerwca zeszłego roku.

Akcje dwóch spółek z mWIG40 - Kęty i Neuki - zniżkowały po ponad 2 proc. w piątek i były to najgorsze wyniki w indeksie.

Liderami obrotów w indeksie były: Alior (30,1 mln zł), mBank (20,5 mln zł) oraz XTB (20,1 mln zł).

Spośród spółek z sWIG80 najmocniej wzrosły notowania R22 - kurs akcji zwyżkował o 10,6 proc. do 46 zł. Zwyżkę o ponad 7 proc. zanotowały akcje Astarty (w trakcie sesji zwyżkowały nawet o 15 proc.), a ponad 5 proc. wzrosły kursy Getin Noble Banku, Skarbca, Cognoru, Asseco BS i Shopera.

Liderem spadków były akcje Lubawy, przecenione o 5,0 proc. do 3,05 zł.