Jedynie na początku wtorkowej sesji do głosu doszli sprzedający. Po rozpoczęciu notowania na poziomie 1.968 pkt., w ciągu pierwszej godziny sesji WIG20 zniżkował do 1.950 pkt., ustanawiając na tym poziomie dzienne minimum. Po trwającej kilka godzin konsolidacji, notowania około 13 ruszyły w górę i rosły niemal do zamknięcia sesji. Po tym jak WIG20 wspiął się do 2.018 pkt. tuż przed zamknięciem, końcowy fixing przyniósł lekkie schłodzenie nastrojów. Ostatecznie indeks zamknął sesję na poziomie 1.999,93 pkt., co oznacza wzrost o 1,4 proc. w stosunku do poprzedniego zamknięcia.

Od początku marca, po wcześniejszym gwałtownym tąpnięciu związanym z agresją Rosji na Ukrainę i spadku do najniższego poziomu od 52 tygodni, WIG20 porusza się w trendzie bocznym. Po wtorkowym wzroście indeks od górnego ograniczenia konsolidacji dzieli ok. 50 pkt.

Także pozostałe główne indeksy zakończyły sesję wzrostami. WIG zyskał 1,0 proc. i zamknął dzień na 60.656,75 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,37 proc. do 4.385,62 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,23 proc. do 18.687,03 pkt.

Wzrostom na GPW sprzyjał przebieg notowań na głównych europejskich parkietach, które wprawdzie zaczęły notowania głęboko na minusie, ale w trakcie notowań regularnie odrabiały straty. Niemiecki DAX ok. 17 znajdował się 0,5 proc. na minusie. W tym samym czasie główne indeksy amerykańskie mocno zyskiwały na wartości - S&P500 zwyżkował 1,5 proc., Nasdaq Comp. szedł w górę ponad 2 proc.

Spośród krajowych czynników, notowania wsparły dane o inflacji. O 10.00 GUS poinformował, że ceny konsumpcyjne w lutym wzrosły o 8,5 proc. rdr i były wyższa od oczekiwań analityków 0,4 pkt. proc. Odczyt umacnia scenariusz dalszych podwyżek stóp procentowych, które korzystnie wpływają na wyniki finansowe banków.

Banki należały we wtorek do najsilniej rosnących spółek. WIG-Banki zyskał 1,9 proc. i był to drugi wynik wśród 14 indeksów branżowych. Liderem wzrostów był WIG-Spożywczy, który zyskał 9,6 proc. Wtorkową sesję na minusie zakończyły trzy indeksy branżowe, a najmocniej - o 1,9 proc. - zniżkował WIG-Odzież.

W dalszym ciągu istotny wpływ na notowania na rynkach globalnych ma wojna w Ukrainie. Inwestorzy za dobrą monetę wzięli oceny ukraińskich polityków mówiące o zakończeniu wojny do maja. Po południu zwyżka notowań przyspieszyła - w tym także w Warszawie - kiedy prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj musi przyjąć do wiadomości, że drzwi NATO mogą być dla Ukrainy zamknięte. To także - w ocenie inwestorów - może sprzyjać osiągnięciu porozumienia między Rosją i Ukrainą.

Obroty akcjami na GPW wyniosły we wtorek ponad 1,3 mld zł, z czego 1,1 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Granicę 100 mln zł przekroczyły obroty akcjami trzech spółek: KGHM (134,9 mln zł), Dino Polska (106,6 mln zł) oraz PKO BP (100,1 mln zł).

W WIG20 liderem wzrostów był sektor finansowy oraz spółki telekomunikacyjne.

O 3,8 proc. do 7,675 zł wzrósł kurs akcji Orange Polska.

Ponad 3 proc. poszły w górę notowania Pekao oraz PZU, chociaż na końcowym fixingu skala zwyżki nieco osłabła.

Efekt wyprzedaży pod koniec sesji dotknął także akcje PKO BP - chwilę przed końcem sesji kurs znalazł się na poziomie 38,2 zł, ale na zamknięciu był już o 1 proc. niższy. W odniesieniu do poniedziałkowego zamknięcia kurs PKO BP wzrósł 2,3 proc.

Mocne spadki dotknęły akcje spółek odzieżowo-obuwniczych. Dla nich - odwrotnie niż dla banków - wysoki odczyt inflacji, osłabiającej siłę nabywczą konsumentów, nie był korzystny.

Akcje CCC zostały przecenione o 3,1 proc. do 57,50 zł, a kurs akcji LPP spadł o 1,7 proc. do 8.755 zł.

Nadzieje na zakończenie wojny sprawiły, że piątą sesję z rzędu rósł indeks WIG-Ukraina, który tym razem zyskał 8,8 proc.

Dzięki temu w mWIG40 liderem wzrostów był Kernel, którego notowania poszły w górę do 17,2 proc. do 27,90 zł. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę akcje Kernela kosztowały 46,4 zł. Obroty akcjami spółki wyniosły 17,2 mln zł i był to trzeci wynik w mWIG40. Liderem pod tym względem był Alior (19,9 mln zł), wyprzedzając mBank (18,7 mln zł).

Cztery spółki z mWIG40 - Grupa Azoty, Budimex, Enea i Develia - wrosły ponad 3 proc.

Develia poinformowała o zawarciu ze spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group umowy sprzedaży 79,55 proc. udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Cenę sprzedaży ustalono na 84,27 mln euro.

Powodów do zadowolenia nie mieli za akcjonariusze Mabionu - kurs akcji spadł o 11,4 proc. do 31,90 zł. W ciągu dwóch wcześniejszych sesji kurs Mabionu wzrósł łącznie o 33 proc.

W sWIG80 liderem wzrostów był Bioton, które akcje podrożały o 41,8 proc. do 5,5 zł przy bardzo dużych, przekraczających 9 mln zł obrotach. Po poniedziałkowej sesji zarząd Biotonu poinformował, że w dniu 14 marca 2022 roku otrzymał informację o uznaniu za zakończony projekt pt. "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania krótko i długodziałających analogów insuliny mających zastosowanie w terapii cukrzycy", który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach wykonanych prac spółka otrzymała patent na krystaliczną postać insuliny glargine o stechiometrycznej zawartości cynku i sposób jej otrzymywania (P.426225) oraz otrzymała patent na krystaliczną, bezcynkową postać insuliny glargine i sposób jej otrzymywania (P. 426224). Notowania akcji są najwyższe od ponad roku.

Najmocniej spośród skupionych w sWIG80 spółek zniżkował Bumech, przeceniony o 6,6 proc. do 24 zł, przy niemal 4 mln zł obrotów.