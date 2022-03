Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 5,09 mln zł wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 6,72 mln zł wobec 8,76 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,05 mln zł w 2021 r. wobec 46,89 mln zł rok wcześniej.

"Pod względem tempa rozwoju Grupa TenderHut utrzymała w ubiegłym roku wysoką dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak dobry wynik był zasługą zarówno silnego rozwoju organicznego, jak również efektem konsolidacji przeprowadzonych akwizycji. Wyraźny był jednak spadek rentowności niektórych obszarów naszej działalności co skutkowało ujemną dynamiką zysków. Z jednej strony miało to związek ze wzrostem kosztów osobowych obserwowanym w całej branży informatycznej. Z drugiej zaś ze zwiększonymi inwestycjami w rozbudowę kadr, które będą kluczowe dla utrzymania naszego tempa rozwoju i pozycji rynkowej w kolejnych latach" - napisał prezes Robert Strzelecki w liście dołączonym do raportu.

W 2021 roku Grupa rozpoczęła proces reorganizacji usług, który w pełni ruszył od początku 2022 roku, dodał prezes.

"Wiązało się to z zatrudnieniem na przestrzeni ubiegłego roku wysokiej klasy specjalistów, w tym także pozyskanych na rynku międzynarodowym, świadczących usługi zarządcze i doradcze w obszarze software developmentu i ventures buildingu, a także sprzedaży produktów i usług całej grupy TenderHut" - wskazał Strzelecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 6,42 mln zł wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja Zonifero, upraszczająca zarządzanie biurem. Ponadto spółka oferuje aplikacje i rozwiązania, z których korzystają firmy takie, jak Unilever oraz Mondelez International. Firma zatrudnia ponad 300 specjalistów. Jest notowana na NewConnect od kwietnia 2021 r.

(ISBnews)