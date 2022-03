Rada dyrektorów MOL zarekomendowała wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 241,93 mld HUF tj. ok. 300 HUF na akcję, z czego ok. 100 HUF na akcję dywidendy podstawowej z zysku za 2021 rok oraz ok. 200 HUF na akcję dywidendy specjalnej, podała spółka.

Reklama "Rada dyrektorów wzięła pod uwagę wyniki za rok 2021, siłę bilansu, przyszłe plany inwestycyjne oraz niepewność co do zewnętrznych warunków rynkowych w świetle ostatnich wydarzeń makroekonomicznych. Dlatego też zarząd proponuje podwyższenie dywidendy podstawowej do około 100 HUF na akcję z 95 HUF na akcję w ubiegłym roku, kontynuując tym samym dotychczasowy trend wzrostu dywidendy" - czytamy w komunikacie. Co więcej, MOL wygenerował rekordowo wysoki poziom EBITDA i wolnych przepływów pieniężnych przepływów pieniężnych w 2021 roku w oparciu o bardzo dobre warunki makroekonomiczne, dlatego rada dyrektorów proponuje dodatkową specjalną dywidendę w wysokości około 200 HUF na akcję. Propozycja dywidendy podstawowej i specjalnej oznacza łączną dywidendę na akcję w wysokości ok. 300 HUF, wskazano także. Dokładna wysokość dywidendy na akcję zostanie określona przed dniem ustalenia prawa do dywidendy na podstawie aktualnej liczby akcji pozostających w obrocie (z wyłączeniem akcji własnych). Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)