Zysk operacyjny wyniósł 24 mln zł wobec 34,5 mln zł straty rok wcześniej, natomiast wynik EBIT bez MSSF 16 - odpowiednio: 23,2 mln zł zysku wobec 27,2 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 68 mln zł wobec 15,8 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast wynik EBITDA bez MSSF 16 - odpowiednio: 49,9 mln zł zysku wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"W IV kwartale 2021 r. Grupa Agora intensywnie odbudowywała wyniki swoich biznesów. Sprzyjały temu wyższy niż rynkowy wzrost przychodów reklamowych grupy oraz szybko rosnące wpływy z działalności kinowej - z biletów na seanse filmowe i ze sprzedaży w barach kinowych, odnotowane mimo obostrzeń związanych z pandemią. W efekcie Grupa Agora zakończyła ostatni kwartał 2021 r. wzrostem na każdym poziomie rezultatów operacyjnych - EBIT i EBITDA, a zysk netto grupy sięgnął ponad 24 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 351,7 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 224,4 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 57% r/r.

"Zdecydowała o tym intensywna odbudowa wpływów z działalności kinowej, uzyskana pomimo administracyjnych obostrzeń dotyczących funkcjonowania kin, obowiązujących w związku z kolejną falą pandemii COVID-19. Pomimo restrykcji liczba premier wprowadzonych na wielkie ekrany była wyższa niż przed rokiem, co przyczyniło się do ponad ośmiokrotnego wzrostu zarówno wpływów ze sprzedaży biletów na seanse, jak i ze sprzedaży przekąsek w barach kinowych. W omawianym okresie w obiektach Heliosa kupiono ponad 3,4 mln biletów, czyli niemal dziewięć razy więcej niż przed rokiem - trzeba jednak pamiętać, że w 2020 r. kina w całej Polsce były zamknięte od 7 listopada. Według szacunków Helios S.A. łączna liczba wejściówek sprzedanych na filmy wprowadzone do polskich kin w ostatnim kwartale 2021 r. była istotnie wyższa niż w 2020 r. i wyniosła 14,8 mln, co oznacza wzrost o ponad 846%" - czytamy dalej.

W całym 2021 r. spółka miała 44,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 117,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 965,9 mln zł w porównaniu z 836,5 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 r. Grupa Agora osiągnęła przychody w wysokości 965,9 mln zł i były one wyższe o 15,5% od tych odnotowanych w 2020 r. Wpływy wzrosły we wszystkich segmentach operacyjnych grupy. Spektakularny wzrost wpływów miał miejsce w segmencie Film i Książka, przede wszystkim za sprawą działalności kinowej. Istotne zwiększenie wpływów miało także miejsce w segmentach: Internet, Radio oraz Reklama Zewnętrzna. Segment Prasa również odnotował wyższe wpływy w porównaniu z 2020 r. W segmencie Film i Książka przychody wzrosły w 2021 r. o 29,8% do 312,5 mln zł, a w samym czwartym kwartale 2021 r. aż o 298,9% do 142 mln zł. To głównie zasługa odbudowującej się działalności kinowej, która odnotowała wysoki wzrost wpływów zarówno ze sprzedaży biletów do kin, jak i w barach kinowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wynik EBITDA w całym ub.r. wyniósł 124,4 mln zł wobec 89,2 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik EBITDA bez MSSF 16 - odpowiednio: 73,8 mln zł zysku wobec 38,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 27,76 mln zł wobec 54,86 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)