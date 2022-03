Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 313,55 mln zł wobec 338,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 532,67 mln zł w 2021 r. wobec 1 212,85 mln zł rok wcześniej.

"Realizujemy nasze bieżące projekty zgodnie z założonym harmonogramem. Nieustająco obserwujemy zmiany cen najmu i sprzedaży, a także monitorujemy zmiany kosztów na rynku budowlanym, tak by rozpoczęcie kolejnej budowy wypadało w najkorzystniejszym momencie. Składamy mniejsze zamówienia i wybieramy pakietowanie prac budowlanych, co umożliwia utrzymanie kosztów na rozsądnym poziomie. Obecnie bank ziemi należący do całej grupy pozwala na wybudowanie w nadchodzących latach ponad 14 tys. mieszkań na sprzedaż i wynajem. Jest to wyjątkowo dobra sytuacja na dzisiejszym gorącym rynku gruntów" - powiedział prezes Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.

Od zniesienia restrykcji wiosną zeszłego roku w segmencie nieruchomości handlowych firma skupiła się na silnym marketingu oraz wzmocnieniu centrów Libero oraz Galeria Młociny po ich powrocie do normalnej działalności. Obiekty są niemal w pełni wynajęte i przyciągają nowe marki handlowe. Obydwa odnotowują wzrost odwiedzalności w porównaniu do 2019 r., a co ważniejsze wzrost obrotów najemców - o 19% w Galerii Młociny i 33% w Libero, podano również.

"Jak zawsze, jesteśmy skupieni na utrzymywaniu naszej firmy w zdrowej kondycji. Obserwując zmieniające się warunki gospodarcze, w ostatnim roku obniżyliśmy wskaźnik długu netto do wartości aktywów z 47% do 39%. W 2022 r. spodziewamy się dalszego zmniejszania tego wskaźnika" - dodał wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 27,84 mln zł wobec 57,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)