Zysk operacyjny wyniósł 1 278 mln zł wobec 664 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 2 449 mln zł wobec 2 038 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 016 mln zł w 2021 r. wobec 12 401 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok był, pod względem finansowym, najlepszym w historii koncernu. Grupa osiągnęła rekordowy wynik EBITDA 2,4 mld zł, wzrost o 20% r/r oraz przychody na poziomie 13,7 mld zł, poprawione r/r o 10%, a zysk netto wyniósł ponad 0,9 mld zł. To wszystko przy równoczesnym wzroście rocznych nakładów inwestycyjnych o 22% do poziomu 2,1 mld zł. Przełożyło się to m.in. na kluczowe inwestycje w linie dystrybucyjne, w tym modernizację do standardu smart grid. Od tych działań zależy m.in. rozbudowa możliwości przyłączeniowych zdolnych sprostać powstającym nowym mocom OZE - zarówno dużym, komercyjnym aktywom, jak i rozproszonej energetyce prosumenckiej" - napisała prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 210 mln zł wobec 197 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)