Jedynie na początku notowań WIG20, który otworzył sesję na poziomie 2.110,9 pkt., znajdował się ponad poprzednim zamknięciem. W pierwszych kilkudziesięciu minutach notowań indeks spadł o 20 pkt. i kolejne godziny sesji spędził w trendzie bocznym w przedziale 2.090-2.105 pkt. Ostatecznie o wyniku sesji zadecydowała fala spadkowa zapoczątkowana o 15.45, w trakcie której wartość indeksu spadła z 2.101 do 2.080 pkt. Po tym, jak końcowy fixing obniżył wartość WIG20 o kolejne kilka punktów, indeks zamknął notowania na 2.076,33 pkt. W odniesieniu do poprzedniego zamknięcia WIG20 zniżkował o 1,4 proc. Była to czwarta z rzędu spadkowa sesja, po której indeks znalazł się najniżej od 16 marca.

Spadkom na GPW pod koniec sesji sprzyjało pogorszenie nastrojów na największych rynkach europejskich. Niemiecki DAX, który większość sesji znajdował się na plusie, około 17 tracił na wartości 0,2 proc. wobec poprzedniego zamknięcia. Francuski CAC40 znajdował się 0,4 proc. a od spadków sesję rozpoczęły także najważniejsze amerykańskie indeksy. S&P 500 i Nasdaq Comp. zniżkowały o 0,3-0,4 proc. W porównaniu do głównych rynków, przecena na GPW była mocniejsza i warszawska giełda należała do najsłabszych parkietów w Europie.

Zniżki na GPW najmocniej dotknęły spółki o największej kapitalizacji, a WIG20 wypadł najsłabiej w gronie głównych indeksów. WIG zniżkował o 1,2 proc. do 63.524,24 pkt., mWIG40 spadł o 0,8 proc. do 4.701,38 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,1 proc. do 19.726,64 pkt.

Obroty akcjami na GPW wyniosły niecałe 1,2 mld zł, z czego 937 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Granicę 100 mln zł obrotów przekroczyły jedynie akcje PKO BP (102,6 mln zł), wyprzedając Pekao (89,0 mln zł) i KGHM (88,8 mln zł). W czołówce obrotów znalazły się też zniżkujące o 14 proc. akcje Ten Square Games (40,7 mln zł).

W WIG20 najmocniej zniżkowały akcje PGE, których kurs obniżył się o 6,9 proc. i wyniósł na zamknięciu sesji 8,562 zł. Tym samym trwająca od początku marca konsolidacja, zakończyła się wybiciem w dół i zmianą trendu krótkoterminowego na spadkowy. W środę akcjonariusze PGE uchwalili emisję niemal 374 mln akcji serii E, a spółka rozpoczęła proces budowy przyspieszonej księgi popytu.

Wśród najmocniej zniżkujących spółek w WIG20 znalazły się także akcje CCC, przecenione o 3,8 proc. do 53,96 zł. Po wzroście w marcu, notowania zakończyły na minusie pięć z ostatnich 6 sesji i zbliżają się do 52-tygodniowego minimum z ostatniej dekady lutego na 50,22 zł.

Słabo w pierwszych dniach kwietnia zachowują się także akcje Allegro. W czwartek notowania spadły o 3,7 proc. do 29,035 zł. i zbliżają się do historycznego minimum (26,195 zł) z 8 marca.

Wśród spółek, których notowania spadły przynajmniej o 3 proc. znalazły się także PKN Orlen i KGHM, a niemal 3 proc. zniżkowały notowania PGNiG. Notowaniom tych spółek, kontrolowanych przez Skarb Państwa, nie pomogła wypowiedź wicepremiera Jacka Sasina z przedpołudniowej konferencji prasowej, w której przypomniał on, że państwo przyjęło "(...) świadomą politykę niedrenowania spółek Skarbu Państwa (...)" i w związku z tym nie żąda "wysokich dywidend", a zamiast tego preferuje inwestycje wzmacniające gospodarkę.

Największy wzrost w WIG20 - o 2,4 proc. do 366,6 zł - zanotowały akcje mBanku. Na dwóch poprzednich sesjach ich kurs spadł o łącznie 4,3 proc.

W mWIG40 wśród liderów wzrostów znalazły się akcje Grupy Azoty, które po lepszych od oczekiwań szacunkowych wynikach za IV kwartał ’21 wzrosły o 5 proc. do 42,74 zł. W początkowych fazach sesji wzrosty wyraźnie przekraczały 10 proc., a kurs sięgał okolic 45,6 zł za akcję. Obroty akcjami sięgnęły 18,4 mln zł i był to drugi wynik w indeksie.

Jak wynika z szacunków spółki, skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty w IV kw. wyniósł 887 mln zł, gdy konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA grupy wyniesie 590 mln zł.

Ponad 6 proc. w mWIG40 zwyżkowały akcje PEP, a ponad 5 proc. poszły w górę notowania Celon Pharmy, ale w obydwu przypadkach obroty nie przekroczyły 1 mln zł.

O 2,7 proc. wzrosły notowania LiveChat, kończąc sesję na poziomie 102,6 zł. Haitong Bank, w raporcie z 6 kwietnia, obniżył cenę docelową akcji LiveChat do 124,5 zł z 150 zł poprzednio. Utrzymano rekomendację "kupuj". Z kolei prezes Mariusz Ciepły poinformował PAP Biznes, iż LiveChat Software widzi możliwość dalszego wzrostu przychodów w przeliczeniu na jednego klienta i nie przejmuje się niższą wysokością pierwszych płatności (tzw. initial ARPU).

Uwagę zwrócił w czwartek także wzrost o 2,9 proc. do 21,30 zł akcji XTB, notowanych na rocznych maksimach.

Negatywnie w indeksie spółek o średniej kapitalizacji wyróżniły się spółki gamingowe. Akcje Ten Square Games zostały przecenione o 14 proc. i zakończyły sesję na 160 zł, najniższym poziomie od 52 tygodni. Spółka podała szacunkowe dane o płatnościach w grach, z których wynika, że w marcu płatności w "Fishing Clash", flagowej grze spółki, spadły do 29 mln zł wobec odpowiednio 32,7 mln zł w lutym i 32,8 mln zł w styczniu. To najniższy wynik od lutego 2020 roku.

"Spółka kolejny miesiąc rozczarowuje dynamikami w 'Fishing Clash'. Pojawia się coraz więcej wątpliwości czy po przemodelowaniu gry, jest ona w stanie odwrócić trend na przychodach (TSG na konferencji informował o negatywnym przesileniu w marcu). Pomimo słabości I kw. uważamy, że wycena fundamentalna spółki (także w kontekście mnożników transakcyjnych w sektorze) jest zbyt niska, choć przy bieżącej dynamice przychodów i wycenach preferujemy Huuuge vs. Ten Square Games" - ocenił w porannym raporcie analityk Trigon DM Kacper Koproń.

Drugi najgorszy wynik w mWIG40 zanotowały akcje PlayWay, przecenione o 6,4 proc. do 306 zł. O ile jednak obroty akcjami TSG wyniosły 40,7 mln zł i były najwyższe w indeksie, to w przypadku PlayWay nie przekroczyły 1 mln zł.

Spośród małych skupionych w sWIG80 spółek najmocniej zwyżkuje Rainbow Tours, który notowany jest na 5,4 proc. plusie, a jego kurs próbuje wybić się górą z budującego się od połowy marca trendu bocznego.

W sWIG80 najmocniej w górę poszły notowania Photonu (+6,4 proc.), ale obroty akcjami nie przekroczyły 0,2 mln zł.

Niemal 5 proc. zwyżkowały akcje PCF Group, a obroty wyniosły 3,9 mln zł. Na zamknięciu akcje kosztowały 61,9 zł, wyrównując kilkumiesięczne maksimum.

Wzrostów z początku sesji nie utrzymało Rainbow Tours, ale i tak kurs akcji zwyżkował o 2,4 proc. do 23,70 zł. Spółka poinformowała, że szacuje skonsolidowany zysk EBITDA w roku obrotowym 2021 na 40 mln zł, wobec 28,9 mln zł straty przed rokiem, a zysk netto na 18,7 mln zł wobec 42,2 mln zł straty w 2020 roku.

Po wzroście o 2,9 proc. sesję na poziomie 56 zł zakończyły akcje Oponeo. Oponeo podało, że w czwartym kwartale 2021 roku miało 650,2 mln zł przychodu, 58,7 mln zł EBITDA oraz 41,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej. Wyniki były wyraźne lepsze od rynkowych oczekiwań.