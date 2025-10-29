Ponad połowa Polaków spodziewa się dalszych wzrostów

Z badania wynika, że w trzecim kwartale 2025 roku ponad połowa mieszkańców Polski (53 proc.) spodziewała się dalszych wzrostów cen mieszkań. Co czwarty (27 proc.) wskazywał z kolei na utrzymanie cen na obecnym poziomie, a co piąty (20 proc.) - na spadki. Wśród osób przewidujących wzrost cen najwięcej jest w wieku 18–34 lat - stanowią oni 62 proc.

Badani obecni właściciele nieruchomości (56 proc.) oraz najemcy długoterminowi (55 proc.) najczęściej zakładali dalszy wzrost cen. Innego zdania były osoby planujące zakup – 49 proc. z nich przewiduje dalsze podwyżki, a wśród aktywnych kupujących odsetek ten spadł do 48 proc. ​

Rynek wtórny vs. rynek deweloperski

Otodom zwrócił uwagę, że Polacy głównie kupują mieszkania z rynku wtórnego - stwierdziło tak 50 proc. badanych. Z kolei na segment deweloperski wskazało 23 proc.

Respondenci zostali też zapytani o firmy deweloperskie - 21 proc. badanych oceniło je pozytywnie, podczas gdy 36 proc. wyraziło opinię negatywną. Równocześnie blisko 70 proc. ankietowanych uznało zjawisko „patodeweloperki” za powszechne.

Ponadto 48 proc. respondentów zadeklarowało brak zaufania do deweloperów, a 55 proc. stwierdziło, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż deweloperzy uczciwie opisują swoje inwestycje – to wzrost o 6 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Z badania wynika, że 36 proc. ankietowanych uznało wsparcie agentów nieruchomości przy zakupie za zbędny wydatek, podczas gdy 28 proc. oceniło je jako pomocne i warte swojej ceny.

Analiza nastrojów na rynku

Autorzy podkreślili, że zaufanie do agentów maleje wraz z upływem czasu od transakcji. „O ile osoby aktualnie w procesie zakupu pozytywnie oceniają współpracę z pośrednikami, to już po roku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wśród tych, którzy kupili mieszkanie ponad 12 miesięcy temu, aż 39 proc. uznaje usługi agenta za zbędny wydatek. Podobnie myśli 42 proc. sprzedających i 38 proc. wynajmujących długoterminowo” - wskazali.

„Polski rynek nieruchomości zmaga się dziś z kryzysem oczekiwań. Pozytywne nastroje obecne w trakcie procesu zakupu często przekształcają się w rozczarowanie po jego zakończeniu. Branża potrzebuje nie tylko lepszych technik sprzedażowych, ale przede wszystkim nowego podejścia do obsługi posprzedażowej i większej transparentności w realizacji obietnic składanych klientom” - podsumowała cytowana w informacji Agata Stachowiak z Otodom.

Badanie przeprowadziła firma Kantar na zlecenie Otodom w trzecim kwartale br. metodologią CAWI na próbie 2532 ankietowanych

Otodom to serwis nieruchomości w Polsce pozwalający przeglądać i zamieszczać ogłoszenia sprzedaży i wynajmu nieruchomości: mieszkań, domów, inwestycji deweloperskich czy biur. Otodom jest częścią Grupy OLX, która prowadzi m.in. serwisy OLX, Otomoto, Fixly i obido.