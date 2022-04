Indeks S&P 500 zyskał 0,6 proc. i zakończył poniedziałkową sesję na poziomie 4.296,12 pkt., Dow Jones Industrial wzrósł o 0,7 proc. do 34.049,46 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w górę o 1,3 proc. do 13.004,85 pkt.

Początek sesji nie wskazywał na wzrostowe zakończenie - w pierwszej połowie notowań indeksy S&P 500 i Dow Jones Industrial traciły po ponad 1 proc., a na rynku dominowały obawy o wzrost gospodarczy, ze względu na zaostrzenie pandemii koronawirusa w Chinach.

"Apetyt na ryzyko znacznie spadł, a akcje nadal kierują się na południe. Wiadomości o częściowym lockdownie w Pekinie w związku ze wzrostem liczby infekcji w stolicy Chin wydają się skupiać uwagę na zagrożeniach dla wzrostu gospodarczego, natomiast bankierzy centralni z krajów rozwiniętych nadal stają się coraz bardziej jastrzębi w swoich komunikatach" - napisano w raporcie strategów Rabobanku.

Ostatnie spadki na amerykańskim rynku akcji, które w szczególności mocno odczuli posiadacze spółek technologicznych - indeks Nasdaq Composite ma za sobą serię trzech spadkowych tygodni i od szczytu hossy z listopada zeszłego roku oddalił się już 20 proc. - sprowadziły notowania do poziomów, uznanych przez część inwestorów za atrakcyjne. W drugiej części sesji zdecydowanie dominował popyt, który skupiał się na największych firmach technologicznych.

Ponad 2 proc. wzrosły w poniedziałek notowania Microsoftu i Alphabet, a o 1,6 proc. zwyżkował kurs akcji Meta.

Akcje portalu społecznościowego Twitter urosły o 5,7 proc. do 51,7 dol. za akcję, po tym, jak spółka poinformowała, że jej zarząd zaakceptował ofertę wykupu akcji firmy przez miliardera Elona Muska. Musk zapłaci 54,2 dol. za akcję, a wartość całej transakcji to ok. 44 mld dolarów. Po przejęciu akcje Twittera zostaną wycofane z obrotu na giełdzie.

"W tym tygodniu inwestorzy koncentrują się na spółkach technologicznych. Rynek jest mocno poraniony i wyprzedany. Część inwestorów traktuje to jako okazję do kupna akcji" - powiedział dyrektor ds. inwestycji w Sanctuary Wealth Jeff Kilburg.

Do piątku spółki technologiczne o największej wartości rynkowej - Amazon, Apple, Alphabet, Meta i Microsoft - opublikują wyniki finansowe za I kwartał. Łącznie w tym tygodniu inwestorzy poznają przychody i zyski 160 spółek z indeksu S&P 500.

O 4,5 proc. wzrosły w poniedziałek notowania Warner Bros. Discovery, odbijając się z najniższego poziomu od 52 tygodni, po ogłoszeniu w piątek zamknięcia platformy streamingowej CNN+, niecały miesiąc po jej uruchomieniu.

Notowania Coca-Coli poszły w górę 1,1 proc., do najwyższego poziomu od 52 tygodni. Spółka podała, że zysk na akcję wyniósł w I kw. 64 centy, wobec oczekiwanych przez rynek 58 centów za akcję.

Akcje Verizon zniżkowały o 3,1 proc. Goldman Sachs obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "przeważaj".

W ślad za spadkami cen ropy, mocno potaniały akcje spółek naftowych - Exxon Mobil (-3,4 proc.), ConocoPhillips (-4,5 proc.) i Marathon Oil (-3,4 proc.)