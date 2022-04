Reklama

Chodzi w szczególności o spółki: (i) MailerCheck, Inc. z siedzibą w Delaware (USA), (ii) MailerSend, Inc. z siedzibą w Delaware (USA), (iii) MailerLite Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), (iv) MailerLite, Inc. z siedzibą w Delaware (USA).

"MailerLite to globalny dostawca narzędzi do komunikacji e-mail dla klientów biznesowych w zakresie wysyłki wiadomości o charakterze transakcyjnym oraz marketingowym, jak również weryfikacji list e-mail. Głównymi rynkami działalności MailerLite są Stany Zjednoczone oraz Europa Zachodnia, które łącznie odpowiadają za ponad 70% przychodów spółki. MailerLite posiada ponad 38 tysięcy klientów biznesowych na 180 rynkach i zatrudnia ok. 100 pracowników w 30 lokalizacjach w różnych strefach czasowych. W ostatnich trzech latach średnioroczny wzrost przychodów MailerLite wyniósł 43%" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową sprzedającym przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: (a) braku zapłaty ceny należnej sprzedającym za udziały sprzedawane, (b) gdy Vercom nie dokona czynności zamknięcia wymienionych w umowie, (c) gdy do 1 lipca 2022 r. sprzedający nie spełnią warunków zawieszających.

"Zakup udziałów sprzedawanych zostanie sfinansowany ze środków własnych emitenta pochodzących z oferty publicznej akcji emitenta przeprowadzonej w 2021 r. (kwota ok. 28,13 mln euro) oraz ze środków pochodzących z kredytu bankowego (kwota ok. 26 mln euro)" - czytamy dalej.

Ponadto Vercom poinformował, że zakończył negocjacje i zawarł dziś z R22 porozumienie dotyczące warunków nabycia Oxylion.

"Zgodnie z porozumieniem strony zobowiązały się do zawarcia umowy przeniesienia 100% akcji Oxylion S.A. przez R22 na rzecz emitenta jako wkład niepieniężny (aport) tytułem pokrycia akcji w kapitale zakładowym emitenta, które obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym emitenta. Całkowita cena emisyjna należna za akcje emitenta, które R22 obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym emitenta […] została określona na kwotę nie niższą niż 36 419 200 zł" - czytamy dalej w komunikacie.

"Przejęcie MailerLite otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości rozwoju. To nie tylko skokowy wzrost skali działalności, ale także mocne wejście na czternastokrotnie większy rynek, które zapewni nam potencjał do dalszego dynamicznego wzrostu organicznego w kolejnych latach. Można powiedzieć, że z przytupem dołączamy do grona globalnych graczy CPaaS takich jak Twilio oraz Sinch. To milowy krok w rozwoju spółki" - skomentował prezes Vercom Krzysztof Szyszka, cytowany w komunikacie.

Porozumienie zakłada również, że R22 obejmie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Vercom, które zostaną pokryte w formie wkładu pieniężnego o wartości 8 000 045 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na spłatę zadłużenia Oxylion względem R22.

"Oxylion S.A. działa w atrakcyjnych dla emitenta, w kontekście realizowanej strategii globalnej ekspansji, segmentach rynku telekomunikacyjnego. W szczególności spółka oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych usług w obszarze cloud telephony (usługi VoIP), który obejmuje m.in. zarządzanie contact center, masową komunikację poprzez kampanie głosowe, wirtualną centralę abonencką (IP-PBX), nagrywanie połączeń, wirtualny fax, połączenia konferencyjne. Usługi integrowalne są z wieloma systemami informatycznymi (CRM, ERP etc.), obecnie sprzedawane głównie do resellerów, integratorów oraz klientów biznesowych" - wskazano w informacji.

Wniesienie Oxylion umożliwi przede wszystkim uzupełnienie oferty usług świadczonych przez Vercom o kanał głosowy, który istotnie wzmocni atrakcyjność oferty i umożliwi lepsze konkurowanie na rynku globalnym CPaaS, gdzie kanał głosowy cieszy się dużą popularnością, podkreślono.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę - za pomocą wielu, komplementarnych kanałów komunikacji (sms, email, push, komunikatory OTT). Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r.

(ISBnews)