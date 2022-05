"Patrząc na rynki szeroko, widzimy powrót awersji do ryzyka. Na bazowych rynkach akcji mamy kontynuację spadków, a na rynkach obligacji skarbowych trwa spadek rentowności i to zarówno w Polsce, jak i w USA. Wydaje się więc, że inwestorzy zaczynają się przejmować przyszłym wzrostem gospodarczym w związku z trwającym zacieśnianiem polityki pieniężnej" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

"W poniedziałek na WIG20 w czasie porannego handlu miała miejsce próba kontynuacji piątkowych wzrostów, jednak już po kilku godzinach notowań rynek zaczął się cofać, a wejście inwestorów amerykańskich niewiele już zmieniło. W konsekwencji WIG20 zakończył sesję niewielkimi spadkami, a szeroki rynek reprezentowany przez WIG w podobnym stopniu zyskał na wartości" – dodał analityk BM BNP Paribas.

Zdaniem analityka, szeroki rynek został uratowany przez małe i średnie spółki, które na poniedziałkowej sesji były wyraźnie mocniejsze od krajowych blue chipów.

"Patrząc na rynek technicznie, dla dalszej koniunktury ważne będzie ewentualne pokonanie przez WIG20 okolic 1.800 pkt., gdzie znajdują się minima z lutego br. Jeśli to się uda, to zapoczątkowane w ubiegłym tygodniu odbicie może być trwalsze" - powiedział Cinikas.

Analityk mówiąc o jasnych punktach poniedziałkowej sesji, z WIG20 wyróżnił zwyżkujące mocno akcje KGHM, którym pomagały rosnące na giełdach metali ceny miedzi.

"Dodatkowo spółka technicznie jest mocno wyprzedana, a tym samym krótkoterminowe odbicie KHGM może być kontynuowane" – powiedział.

Jeśli chodzi o spółki spychające rynek w dół, to Cinikas wymienił w tym gronie banki, które rosły w pierwszych godzinach sesji, jednak w kolejnych już zniżkowały.

"Na obecnym etapie nie widać sygnałów odwrócenia trendu tego sektora" – powiedział.

Ze spółek z drugiej linii analityk BNP Paribas wyróżnił akcje Grupy Azoty, której kurs zakończył poniedziałkowe notowania na rocznych maksimach.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 0,19 proc. do 1.762,22 pkt., WIG wzrósł o 0,21 proc. do 55.260,52 pkt. Zyskały także indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 wzrósł o 0,9 proc. do 17.827,4 pkt., a mWIG40 poszedł w górę o 1,15 proc. do 4.271,42 pkt. i był najmocniejszy z głównych indeksów.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,069 mld zł, z tego 0,907 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych europejskich parkietach panowały umiarkowanie negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 0,75 proc., a francuski CAC 40 tracił 0,47 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w dół o 0,1 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie główne indeksy spadały. Nasdaq100 szedł w dół o 1,53 proc., S&P500 spadał o 0,86 proc., a DJI tracił 0,45 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 10 z 15 indeksów. Najmocniej zyskał WIG-Spożywczy (6,05 proc.), WIG-Chemia (4,83 proc.) oraz WIG-Górnictwo (3,17 proc.).

Najmocniej straciły WIG-Gry (-2,16 proc.), WIG-GAMES5 (-1,92 proc.) oraz WIG-Leki (-1,72 proc.)

W WIG20 liderem wzrostów przez większość sesji były akcje KGHM, które zamknęły poniedziałkowe notowania na 4,45 proc. plusie na poziomie 124,5 zł. KGHM był najsłabszym składnikiem WIG20 w ubiegłym tygodniu.

KGHM poinformował w piątek, że monitoruje rynki zagraniczne pod kątem przejęć nowych złóż, szuka też projektów greenfield w obszarach bliskich logistycznie. Ponadto, grupa złożyła z TotalEnergies siedem wniosków o pozwolenie lokalizacyjne na farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

W gronie blue chipów ponad 1 proc. wzrosty zanotowały akcje Pepco (2,89 proc.), PGE (1,69 proc.) oraz PGNiG (1,12 proc.).

PGNiG poinformowało, iż zawarło porozumienie w sprawie możliwości podpisania umowy długoterminowej na dostawy gazu LNG od Sempra Infrastructure Partners. Negocjacje dotyczyć będą zakupu łącznie 3 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. Jak podano, potencjalne dostawy będą realizowane za pośrednictwem terminali skraplania gazu ziemnego: Cameron LNG w Luizjanie lub Port Arthur LNG w Teksasie, a pierwsze dostawy LNG spodziewane są nie wcześniej niż w 2027 roku.

O 0,45 proc. do 22,38 zł urósł kurs Cyfrowego Polsatu, który poinformował o kontynuacji skupu akcji własnych. Wraz z Reddev Investments Ltd. i Tobe Investments Group Ltd. spółka chce skupić do 35 mln akcji własnych. Proponowana w zaproszeniu cena wyniesie 22,28 zł za akcję. Oferty sprzedaży będą przyjmowane w terminie od 17 maja do 20 maja 2022 r. za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski.

Pierwsze dwie godziny poniedziałkowych notowań były dobre dla spółek z sektora bankowego, których kursy wyraźnie zwyżkowały. Po godzinie 11 podaż zaczęła jednak ponownie przyciskać, a indeks WIG-Banki po południu notowany był na niewielkim minusie. Ostatecznie ww. indeks sektorowy zakończył sesję w okolicach piątkowego zamknięcia, a z banków z WIG20 sesję na plusie zamknęły akcje Santander Bank Polska (0,57 proc.), a zniżkowały mBank (-3,44 proc.), Pekao (-0,16 proc.) oraz PKO BP (-0,03 proc.).

Jak podała KNF w opracowaniu, wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec marca wyniósł 5,64 proc. wobec 4,86 proc. w lutym i 0,42 proc. w marcu 2021 roku. Marża odsetkowa netto wyniosła w ujęciu miesięcznym 2,30 proc. wobec 2,21 proc. w lutym i wobec 2,10 proc. w marcu 2021 roku.

Oprócz mBanku najsłabiej z WIG20 sesję zakończyły akcje Dino (-3,98 proc.), CD Projekt (-3,15 proc.) oraz Allegro (-3,07 proc.).

W mWIG40 najmocniej, o 8,43 proc. do 283 zł zyskały akcje PlayWay. Jak poinformowała spółka w komunikacie, łączne koszty wytworzenia gry House Flipper Pets DLC nie przekroczyły 1,25 mln zł i zostały w pełni zwrócone w ciągu pierwszej doby sprzedaży za pośrednictwem platformy Steam. Gra miała swoją premierę 12 maja 2022 roku.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były również Kernel Holding (6,87 proc.) oraz AmRest, który zyskał o 5,13 proc. do 18,46 zł.

Po wzroście o 5,43 proc. do 45,8 zł na 52-tygodniowych maksimach zamknęła sesję Grupa Azoty. W tym czasie Ciech zyskał 4,64 proc. do 41,98 zł.

Najsłabiej poniedziałkowe notowania w mWIG40 zakończyły DataWalk (-6,08 proc.) oraz Celon Pharma, która po spadku o 3,18 proc. zamknęła się na 52-tygodniowym minimum.

W sWIG80 liderami wzrostów były spółki ukraińskie. Kurs Astarty poszedł w górę o 20,05 proc. do 25,45 zł, a IMC zyskał 10,64 proc. do 18,2 zł. Dla obydwu spółek były to najmocniejsze sesje co najmniej od połowy kwietnia br.

Mocne, ponad 7 proc. wzrosty zanotowały z kolei Erbud, Wielton oraz ONDE, dla którego była to druga wyraźnie wzrostowa sesja po ustanowieniu w ubiegłym tygodniu historycznych minimów.

Słabo w tym segmencie rynku zachowało się Ryvu Therapeutics, którego kurs spadł o 5,9 proc. do 29,5 zł i notowany jest na 52-tygodniowych minimach.

Po spadku o 3,69 proc. do 574 zł, 52-tygodniowe minima ustanowił także kurs Creepy Jar, a obydwie z ww. spółek były liderami spadków poniedziałkowej sesji w tym segmencie rynku.