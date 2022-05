Reklama

Strata operacyjna wyniosła 3,29 mln zł wobec 1,58 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBIDTA wyniosła 0,92 mln zł wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,8 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 39,7 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Atende osiągnęła w I kwartale 2022 r. słabsze wyniki niż w I kwartale roku poprzedniego, niemniej nie odbiegają one znacząco od wyników uzyskiwanych zwykle w pierwszych kwartałach lat ubiegłych. Główną przyczyną niezadowalających wyników finansowych w I kwartale 2022 r. były rosnące koszty operacyjne. Przepisy podatkowe wynikające z wprowadzonego z początkiem 2022 r. Polskiego Ładu przyczyniły się do dalszej istotnej presji na wzrost płac. Poza wzrostem kosztów wynagrodzeń w raportowanym okresie, Spółka zmagała się również z rosnącym poziomem inflacji oraz znacznym wzrostem kursu dolara względem złotego, w którym rozliczana jest istotna część dostaw" - czytamy w raporcie.

Dodatkowo, negatywny wpływ na działalność operacyjną i osiągnięte wyniki skonsolidowane i jednostkowe miały opóźnienia w dostawach produktów, związane z zakłóceniami w łańcuchu dostaw kluczowego dostawcy Atende, będącymi następstwem braków materiałowych w przemyśle półprzewodnikowym. Wpłynęło to na przesunięcie części przychodów ze sprzedaży na kolejne kwartały, mniejszą marżę z realizowanych kontraktów oraz utratę potencjalnych korzyści w konsekwencji rezygnacji niektórych klientów z zamawiania sprzętu, spowodowanej nieakceptowalnymi przez klientów terminami dostaw.

"W I kwartale 2022 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 41,8 mln zł, czyli wyższe o 5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 8,7 mln zł, co oznacza zbliżony do ubiegłorocznego. Jednak ze względu na wyższe niż rok wcześniej koszty ogólnego zarządu (o 1,0 mln zł) oraz niższe pozostałe przychody operacyjne (o 0,5 mln zł), związane głównie z dotacjami, Grupa Atende zanotowała w I kwartale br. słabsze wyniki" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 2,92 mln zł wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)