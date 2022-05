Reklama

Strata operacyjna wyniosła 22,71 mln zł wobec 49,51 mln zł straty rok wcześniej. Grupa odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 17,6 mln zł wobec straty w analogicznym okresie 2021 r. na poziomie 8,1 mln zł.

"Strata grupy na poziomie EBITDA prezentowana w ujęciu bez wpływu standardu MSSF 16 wyniosła 4,3 mln zł, zaś strata grupy na poziomie EBIT w tym ujęciu stanowiła w pierwszym kwartale 2022 r. 28 mln zł" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 253,09 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 145,95 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 r. przychody Grupy Agora wyniosły 253,1 mln zł i były wyższe o 73,4% w porównaniu do I kwartału 2021 r. O poziomie wpływów grupy w omawianym okresie zdecydowało przede wszystkim zniesienie większości restrykcji związanych z pandemią COVID-19. Widać to w szczególności na przykładzie segmentu Film i Książka - zarówno w działalności kinowej, jak i filmowej - ze względu na fakt, że w I kwartale 2021 r. kina pozostawały zamknięte. W I kwartale 2022 r. kina w Polsce prowadziły już działalność operacyjną, w tym do końca lutego 2022 r. z limitem sprzedaży 30% miejsc w sali. Dzięki temu w I kwartale 2022 r. Grupa Agora odnotowała 69,7 mln zł ze sprzedaży biletów do kin i ze sprzedaży barowej, co nie było możliwe w analogicznym okresie 2021 r." - czytamy dalej w raporcie.

NEXT FILM wprowadził na ekrany kinowe trzy nowe produkcje filmowe i odnotował wpływy z produkcji dla Netflixa, co przyniosło wzrost wpływów z dystrybucji i produkcji filmowej do 15,8 mln zł.

Przychody z działalności gastronomicznej wzrosły o 44,4% do 7,8 mln zł zarówno dzięki zniesieniu restrykcji w działalności gastronomicznej, jak i zwiększeniu liczby restauracji.

Przychody Wydawnictwa Agora były nieznacznie niższe niż w I kwartale 2021 r. i wyniosły 33 mln zł, podano także.

"W okresie styczeń-marzec 2022 r. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych w grupie zwiększyły się o 15,3% w porównaniu z tym samym okresem 2021 r. i stanowiły 104,5 mln zł. Przychody z tej kategorii stanowiły 41,3% wszystkich wpływów grupy. Wzrost wpływów reklamowych związany był głównie z odbudową rynku reklamy po zniesieniu obostrzeń pandemicznych ograniczających działalność wielu przedsiębiorców w Polsce. Największy wzrost wpływów ze sprzedaży usług reklamowych został odnotowany w segmencie Reklama Zewnętrzna - wzrosły one o 88,7% do 28,5 mln zł. Przychody reklamowe były również wyższe w segmentach Film i Książka oraz Radio" - wskazano także.

W segmencie Radio wpływy wzrosły o 14,6% do 22,8 mln zł, przede wszystkim z uwagi na wyższe przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży dla sieci kin Helios (w I kwartale 2021 r. kina były zamknięte) oraz czasu antenowego w stacjach innych nadawców.

"W segmencie Prasa wzrost wpływów ze sprzedaży wyniósł 1,3%, do kwoty 46,9 mln zł. Zdecydowały o tym głównie wyższe wpływy ze sprzedaży treści 'Gazety Wyborczej' w formie cyfrowej oraz przychody z działalności poligraficznej" - czytamy dalej.

Spadek przychodów w segmencie Internet o 6,4% do 43,9 mln zł wynikał głównie ze zmian w strukturze sprzedaży spółki Yieldbird (związanej z rezygnacją ze świadczenia usług klientom o niższej marżowości), wyższe były natomiast wpływy odnotowane przez portal Gazeta.pl, podano też w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 16,92 mln zł wobec 11,92 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

