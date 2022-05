Reklama

"Oczywiście, obserwujemy sentyment rynkowy i on z pewnością dla spółek pure e-commerce nie jest szczególnie sprzyjający dziś, każdy ma tego świadomość. Zwrócę uwagę jednak na dwie rzeczy - w odniesieniu do Modivo - dynamiki ponad 100%, ten potencjał rentowności nie ma porównania z żadnym konkurentem, do którego jest odnoszony" - powiedział Czyczerski podczas konferencji prasowej.

"Reasumując, my konsekwentni jesteśmy w naszych planach, podtrzymujemy to, co mówiliśmy, ale finalne, konkretne kroki będziemy oczywiście dopasowywać do tego, co dzieje się w otoczeniu" - zapowiedział prezes.

W kwietniu zarząd CCC informował, że podtrzymuje plan IPO spółki Modivo ww 2022 lub 2023 r.

Modivo to europejski lider e-commerce sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów, który łączy ofertę eobuwie.pl oraz Modivo. Platformy sprzedażowe spółki dostępne są w kilkunastu krajach europejskich. W największych polskich aglomeracjach spółka prowadzi także sprzedaż stacjonarną.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)