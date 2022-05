Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 2,09 mln zł wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej.

"Marża uzyskana ze sprzedaży cyfrowej reklamy zewnętrznej pozwoliła emitentowi wypracować zysk operacyjny na poziomie 2 093 tys. zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym (odpowiednio 128 tys. zł) stanowi wzrost o ponad 1 500%. W efekcie, EBITDA osiągnęła poziom 4 161 tys. zł wobec 1 964 tys. zł wypracowanych rok wcześniej (wzrost o 112%). Zysk netto [ogółem] emitenta wyniósł 1 137 tys. zł w porównaniu z 598 tys.mi zł w analogicznym okresie 2021 roku (wzrost o 90%)" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,67 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 5,63 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe osiągnięte w I kw. 2022 r. są efektem większej liczby kampanii reklamowych oraz wartości sprzedanego czasu reklamowego w naszej sieci ekranów LED. Coraz więcej reklamodawców dostrzega przewagę ekranów LED nad tradycyjnymi bilbordami, co przekłada się na wzrost liczby, skalę oraz jakość realizowanych kampanii. Cyfrowa reklama zewnętrzna dzięki swoim możliwościom technologicznym generuje duże zasięgi, zapada w pamięć, a jednocześnie idealnie wpisuje się w koncepcję Smart City. Nasze nowoczesne nośniki umożliwiają customizację kampanii, emisję komunikatów w czasie rzeczywistym oraz ich dowolną modyfikację. Ostatnio prowadzone przez nas kampanie potwierdzają naszą innowacyjność i efektywność" - powiedział prezes Wojciech Bieńkowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

"Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju i założeniami na ten rok, skoncentrowaliśmy się na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej. Daje on nam znaczący potencjał do dalszego wzrostu, bo jako lider cyfrowej reklamy zewnętrznej, posiadający 44% udziału w rynku, jesteśmy głównym beneficjentem transformacji reklamy zewnętrznej. Coraz większy udział w rynku notuje segment cyfrowy, odpowiadający obecnie za 16% rynku reklamy zewnętrznej. Wzrost przychodów o 54% r/r to bardzo zadowalający wynik, zarówno ze względu na dynamikę wzrostu, jak i fakt, że wraz z przychodami rośnie nasza rentowność" - dodał.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 0,41 mln zł wobec 0,48 mln zł straty rok wcześniej.

Digital Network (d. 4Fun Media) jest liderem w Polsce w segmencie cyfrowej reklamy zewnętrznej Digital-out-of-Home (DOOH). Strategia grupy kapitałowej docelowo może się opierać na trzech określonych obszarach biznesowych. Grupa analizuje poszerzenie działalności o Digital Signage oraz Electromobility.

