Reklama

Reklama

"Jest duża szansa, nawet na tym portfelu, który pokazaliśmy, że te przychody mogą być w granicach ok. 300 mln zł w tym roku. Na pewno liczymy tutaj na marżę wyższą niż w budownictwie kubaturowym. Chcielibyśmy marży dwucyfrowej - ale czy to jest poziom w obecnej sytuacji rynkowej do zrealizowania - nie wiem. Ale mogę powiedzieć, że oczekujemy wyższej niż w kubaturowym" - powiedział Gołąbiecki podczas konferencji prasowej.

W prezentacji spółka podała, że portfel zleceń budownictwa energetyczno-przemysłowego w ramach Unibep S.A. miał na koniec I kw. br. wartość 360 mln zł. Portfel w akwizycji obejmował m.in.: obiekty przemysłowe (ok. 600 mln zł) i obiekty energetyczne (ok. 1 500 mln zł).

W I kw. br. segment miał 17 mln zł przychodów przy marży brutto 1,72%.

"Bylibyśmy zadowoleni, gdyby ten segment przynosił ponad 0,5 mld zł przychodów; 500-700 mln za dwa lata stałby się, można powiedzieć, drugim po generalnym wykonawstwie w infrastrukturze, segmentem" - dodał prezes, pytany o satysfakcjonujący dla zarządu poziom przychodów segmentu za 2-3 lata.

W omówieniu wyników za I kw. spółka zwracała uwagę na dynamiczny rozwój nowego segmentu działalności w Grupie Unibep - pionu budownictwa energetyczno-przemysłowego. Obecnie specjali­ści z tego segmentu prowadzą dwie inwestycje: przebudowę Energetyki Cieszyńskiej oraz Orlen Olefiny III. W ostatnim miesiącu pion pozyskał kolejne istotne zlecenia: dla Mondi i Panattoni zbuduje magazyny. Wartość tylko tych dwóch ostatnich zleceń to ok. 300 mln zł, a wartość podpisanych wszystkich kontraktów w tym segmencie to ponad 375 mln zł.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)