Reklama

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 w kwocie 43 545 445,46 zł w następujący sposób: a) kwotę, w wysokości 43 545 445,46 zł przekazać w całości na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w uchwale.

Spółka uzasadniła decyzję istotnym pogorszeniem się otoczenia gospodarczego.

"Zatrzymanie wypracowanego zysku w spółce korzystnie wpłynie na strukturę finansowania oraz na wskaźniki płynności spółki. Podjęcie takiej decyzji przez akcjonariuszy będzie również pozytywnie postrzegane przez instytucje finansowe" - czytamy dalej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)