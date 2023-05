Prezes Seleny FM Jacek Michalak złożył rezygnację z pełnienia funkcji ze skutkiem natychmiastowym, nie podając przyczyn rezygnacji, podała spółka. Rada nadzorcza powierzyła koordynację prac zarządu spółki, do czasu powołania nowego prezesa zarządu, Krzysztofowi Ościłowiczowi, członkowi zarządu ds. finansowych.

Reklama

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,67 mld zł w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)